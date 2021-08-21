中元節禁忌你要知！原來好多人都拜錯神　用錯毛巾可能會招魂

22日就是農曆7月15日，也是一年一度的中元節，不少市民也趁著這週末開始普渡，結束後大家會如何處理臉盆、毛巾？小心用錯了方法，被鬼跟整年衰到底！



一年一度的中元節普渡絕對是盛大辦理，會準備好供品供給好兄弟進食，此外還會備妥裝半盆水的臉盆及一條新毛巾，有的地區還會放上牙刷、牙膏及漱口杯等換洗工具，有「接風洗塵」用意，讓從陰間出來的好兄弟此次來人間可以舒舒服服。

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根據《保庇NOW》報導，因毛巾等盥洗用具是供應給好兄弟使用，難免會殘留「磁場」，若市民不丟棄接著使用，可能會被好兄弟的磁場影響到，如果覺得丟掉可惜，可以明年農曆7月重複使用。至於市民使用到好兄弟毛巾的話，建議前往廟中走一趟，淨化自身磁場。

此外，不只有毛巾需要注意，連插香的香爐也有技巧。根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙直言，「很多人都拜錯了」，普渡時千萬不要拿拜過神明、內有香灰的香爐，好兄弟根本不敢靠近，應改成塑膠杯、小鐵筒包紅紙，因白米代表「民以食為天」，可以在杯中放白米，藉此取代香灰當作香爐。

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