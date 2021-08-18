港識深事｜深圳加快建設產業創新高地　光明科學城主體結構完工

深圳為粵港澳大灣區綜合性國家科學中心的主陣地，據《人民日報》周三（18日）報道，當地會加快建設科技和產業創新高地。廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中表示，科技創新是深圳肩負好新時代歷史使命的關鍵支撐，當地將切實擔當起推進高水平科技自立自強的責任。



光明科學城規劃圖。（深圳光明微信號）

就廣東深圳光明科學城啟動區項目，中建三局華南公司項目經理楊鵬輝介紹稱，其主體結構已經完工，大科學裝置今年底可投入使用。該科創新城集聚了腦解析與腦模擬、合成生物學、綜合粒子設施等大科學裝置，匯聚了中國科學院深圳理工大學、國家超級計算深圳中心、深圳灣實驗室等高端創新資源。而在西麗湖畔的鵬城實驗室，「鵬城雲腦Ⅱ」為人工智能研究提供基礎算法、基礎算力和基礎算據支撐。中國工程院院士、鵬城實驗室主任高文表示，20位院士及1800多位青年學者被吸引，承擔了一批國家重大科研項目。

報道指，中共中央、國務院印發的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》兩年來，為深圳打造創新高地指明了方向，「十三五」時期市級科研資金投入基礎研究和應用基礎研究的比重，由12%增至30%以上；未來5年，深圳的目標是研發投入強度躋身世界一流。同時，在今年市政府工作報告中，深圳提出開展50個以上關鍵核心技術攻關項目；為推動技術攻關，深圳推動大中小企業融通創新，並建立「需求方出題、科技界答題」新機制，「一技一策」解決創新升級問題等。

另一方面，由多家科研機構和企業聯合組建的國家高性能醫療器械創新中心今年入駐龍華區，據中心主任鄭海榮介紹，他們目前已實現多種共性技術的轉移擴散，並與相關領域多家龍頭企業開展合作。而作為新型科研機構，中國科學院深圳先進技術研究院亦構建了以科研為主的集科研、教育、產業、資本為一體的微型協同創新生態系統。

此外，報道指深圳經濟發展的新動能、新勢能持續增強，今年1至7月全市新登記商事主體突破29.9萬戶，同比增長6.1%，其中數字經濟、高端裝備製造、新一代信息技術等戰略性新興產業新登記企業主體近3.5萬戶，同比增長74.7%，全市國家級高新技術企業總量超過1.86萬家。