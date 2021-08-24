河南暴雨｜熱潮後銷售額僅十分之一　鴻星爾克再捐100萬重獲追捧

河南省上月遭遇號稱「千年一遇」的特大暴雨，災情嚴重，國產運動服飾品牌鴻星爾克其後宣布緊急捐贈5000萬元（人民幣．下同）物資，意外使該品牌在網上爆紅，沉寂多年後重新獲得內地民眾關注。

內地傳媒報道，熱潮過後，鴻星爾克在網上直播間的觀看數據持續下降。與此同時，河南博物院日前在官方微博上宣布，獲鴻星爾克捐贈100萬元，支持災後重建工作。



河南暴雨發生後，鴻星爾克緊急捐贈5000萬元（人民幣．下同）物資，意外使該品牌在網上爆紅。（微博）

據介紹，在7月下旬，因捐贈物資馳援河南而受到熱捧的鴻星爾克，其業績一度大增。以淘寶直播為例，7月24至25日的兩場直播，鴻星爾克的直播間觀看人次都超過1300萬，24日的觀看人次更接近2000萬。與此同時，鴻星爾克門市的產品也很快被搶購一空。

報道稱，統計數據顯示，8月14至20日，鴻星爾克在抖音的「直播漲粉」為10.4萬人，但同期總數的「粉絲數量」卻減少10.7萬人，當周的銷售額甚至僅得650.9萬元，不及7月17日至23日熱潮期間銷售額的十分之一。報道並引述鴻星爾克門市工作人員稱，其實他們也很擔心這一陣熱潮過後，店裡又恢復冷清狀態。

報道其後稱，就在8月20日，河南博物院在官方微博宣布，獲鴻星爾克捐贈100萬元，主要用於因「7．20」暴雨涉水受損設施的修繕，目前捐贈款項已到賬。及至8月21日早上，微博上「鴻星爾克向河南博物院捐贈一百萬元」等的話題成功再次登上熱搜榜第一名。有報道更稱，鴻星爾克在天貓上的官方旗艦店，現已推出一款河南博物院聯名T恤，售價為119元，目前為預售狀態，預計9月19日前發貨。截至目前，商品的月銷量為「900+」，其中三款都已缺貨，僅剩下一款仍然有售。