一碗麵配保溫袋、鮑魚撈飯送砂鍋　內地外賣「豪華」包裝被批浪費

當代都市人常常會叫外賣，令有關行業方興未艾，不過內地許多民眾近期發現外賣包裝愈來愈「豪華」，出現一碗麵也配保溫袋，甚至點火鍋外賣送電煮鍋、點羊肉湯送酒精爐等情況，質疑不僅造成浪費，更增添環保壓力。



外賣包裝愈來愈「豪華」，出現一碗麵也配保溫袋的情況。（北京日報）

北京白領小劉在朝陽門上班，平時其午餐基本上都是吃外賣。周三（25日）中午，她點了一份40元（人民幣．下同）的撈麵，可包裝卻是一個大大的鋁箔保溫棉材質方袋子，內有精美的餐具、墊餐紙以及分裝好的麵條、配菜，燙手的湯底則再由小袋子裝上，拆完後外賣包裝已佔滿桌子，「吃這一頓麵條，浪費多少包裝啊？」更令其無奈的是，她不知如何處理那厚實的無紡布加鋁箔的保溫袋，直接扔掉有些浪費，留下來又佔用空間。

其實，小劉的經歷並非個例，在海淀區上班的小邵就表示，自己最近點的三次外賣，不管哪家店都是用厚實的保溫袋包裝。他認為夏日炎炎完全沒有必要用保溫袋，並且認為如此精美的包裝，到頭來成本都轉嫁給消費者。

民眾質疑精美的包裝到頭來成本都轉嫁給消費者。（北京日報）

更甚的是，市民小羅曾經以27元點過一家鮑魚撈飯的外賣，然而除了收到一個籃球大小的保溫袋外，還收到一隻用錫紙層層包裹的小砂鍋，以及一把漂亮的不銹鋼勺子，皆為商家贈送，令她被驚到。而吃完後，小羅不捨直接扔掉砂鍋，遂洗乾淨後放在廚房，可是由於質量沒有保證，不知能否拿到火上燒，最後還是在兩天後扔了。她決定不再點這家店的外賣，並認為這種過度包裝的外賣雖能帶來短暫的新奇感，但造成很大浪費。

對於保溫袋，涉事連鎖中式麵店「和府撈麵」的客服人員表示，保溫袋是統一標準包裝中的「標配」，使用它和精緻的餐盒是為了避免送餐過程中遺撒，以及保證麵條仍能保持最佳口感。然而，該店現在不會回收使用過的外賣包裝，他建議顧客自行對保溫袋進行二次利用。

據美團發布的《中國餐飲大數據2020》顯示，2019年內地主流外賣平台日訂單量約2000萬單，故即使是20%的外賣配保溫袋，每年也會造成14億個保溫袋被浪費，對此有環保人士表示，平台和商家應該擔負起回收責任或環保處置的成本。