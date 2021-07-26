市監局等7部門發新規維護外賣員權益：所得不低於最低工資標準

中新社26日（周一）報道指，近日，市場監管總局、國家網信辦、國家發展改革委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》（以下簡稱《意見》），對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。

其中在保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。



市場監管總局等7部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。（視覺中國）

此外，平台不得將「最嚴算法」作為考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素，適當放寬配送時限。

在保障勞動安全方面，要完善平台訂單分派機制，優化配送路線，合理確定訂單飽和度，降低勞動強度。加強交通安全教育培訓，引導督促外賣送餐員嚴格遵守交通法規。

在完善社會保障方面，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。鼓勵探索提供多樣化商業保險保障方案，提高多層次保障水平。

在加強組織建設方面，推動建立適應新就業形態的工會組織，積極吸納外賣送餐員入會，參與涉及勞動者權益的重要事項協商協調，完善支持保障體系，深入細緻開展幫扶工作。

《意見》要求各地落實屬地責任，建立健全餐飲外賣送餐員權益保障工作協調機制，加強組織實施，強化風險評估，有效化解矛盾，落實網絡餐飲平台主體責任和社會責任，保障外賣送餐員合法權益，堅決維護社會穩定。

據早前報道，今年以來，全國多地相繼上調每月最低工資標準，以上海為例，全職月薪至少為2590元（人民幣，下同）。