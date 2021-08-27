身高焦慮 ｜花48萬元只長高1cm　內媒揭濫用生長激素危害兒童健康

近年來，醫學上主要用於矮小症的「增高針」治療在內地悄然興起。《新華社》及《紅網》等內媒調查發現，所謂「增高針」其實就是注射生長激素。



據悉，因為身高焦慮，有家長病急亂投醫，把孩子帶到各種「身高促進門診」就診，一年花了48萬元（人民幣．下同），結果兒子只長高了1cm。另一名家長也用「增高針」來干預孩子身高，如今打了將近一年，孩子只長高了2cm，體重卻增加了10kg，副作用之大令其十分後悔。



專家就指出，生長激素有被濫用的苗頭，可能帶給使用者內分泌紊亂、股骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險。



因為身高焦慮，近年不少家長寄望於使用生長激素來幫助孩子長高。（視覺中國）

報道指，武漢協和醫院兒童內分泌科的林鳴醫生表示，他周一到周五每天接診50人，周日要接診70到80人。現在正值暑假，每天的接診量更多。在這些前來求醫的人當中，有半數的家長都是來詢問孩子身高問題，以及是否需要使用生長激素來幫助長高。

業內專家介紹，給孩子注射生長激素治療，因製劑不同、體重和敏感性不同，每月費用在3000元至15000元之間，往往需要注射2至5年。據浙江大學醫學院附屬兒童醫院內分泌科副主任黃軻憶述，家長王女士擔心兒子身高偏矮，在各種「身高促進門診」就診，一年下來花了48萬元，結果兒子只長高了1cm。

另一名來自湖南長沙的家長王女士講述，她的女兒今年16歲，在北方城市讀書。班上的男女同學都長得很高，150cm的女兒站在中間格格不入，讓孩子非常自卑。去年，王女士聽了同事建議，決定用增高針來干預孩子的身高，如今打了將近一年，孩子只長高了2cm，體重卻增加了10kg。

王女士十分後悔，「我看身邊、網上打生長激素的人都說有效果，副作用是少數，結果自己小孩就成了少數。」她已打算給女兒停藥。

兒童生長激素的全稱是基因重組人生長激素。（影片截圖/湖南都市）

據悉，兒童生長激素的全稱是基因重組人生長激素，這種生長激素只能用於治療生長激素缺乏症、特發性矮身材等，不能擅自擴大治療範疇。有兒科醫生指出，兒童生長激素超範圍使用已成「潛規則」，臨床上存在疾病診斷不規範、隨意擴大生長激素應用範圍、過度治療等問題，帶來嚴重健康隱患。

有醫生介紹，有些孩子在注射生長激素後，甲狀腺功能會出現暫時性減低的情況，會有疲勞、乏力、虛胖等症狀。有些孩子在注射生長激素後會出現血糖高的問題，需要定期監測，避免發生糖尿病的風險。還有的孩子注射生長激素後會引起股骨頭滑脫、脊柱側彎現象。

至於生長激素濫用背後的推手，報道揭露，由於推廣「增高針」能獲取暴利，一些醫藥代表用高額回扣來引誘兒科醫生濫開處方。一些生長激素藥廠邀請兒科醫生參加培訓，而所謂的培訓就是讓醫生給孩子多開生長激素，按銷售額的一定比例提成。

專家指出，家長應樹立正確的健康理念，明白生長激素並不是想打就能打。（視覺中國）

有內地醫生建議規範生長激素的使用。吉林大學白求恩第一醫院小兒內分泌遺傳代謝科主任張一寧表示，衛生主管部門應加強對醫生的培訓和監管，醫生要嚴格遵守相關兒童診治指南，謹防臨床上生長激素濫用、超範圍使用。對於受利益驅動誘導孩子注射生長激素的違規行為，衛生、藥監、公安等部門應該形成合力，嚴厲查處。

業內專家認為，對確實患有矮小症的兒童，生長激素是目前認為的最有效的治療方式。在最佳的治療時機通過藥物來干預，會一定程度上促進孩子生長，但一定要選擇正規醫療機構。而家長也需要樹立正確的健康理念，明白生長激素並不是想打就能打，真正有需要的人群，必須經過相關檢查由專業醫生開具處方後才能用藥。