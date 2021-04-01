男性身高矮過多少是「最後底線」？　台女解畫：存款每百萬加1cm

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-01 09:05

「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」近日有網友意外發現，身邊身高低於160cm的男性友人，各個感情不順遂，幾乎全是孤身一人，就算曾交往過另一半也無法走到最後，因此推論160cm是條分水嶺，台灣女性很難接受再低的選擇。

現實超殘酷 不少女性表示真正分水嶺是……（點圖了解更多）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

網友「25k哲學家」27日在PTT發文，表示觀察身邊男性友人，發現有幾位身高是不太高的163cm、165cm，最後也順利結婚生子；不過身高在160cm以下的朋友就沒這麼幸運了，情路幾乎都很坎坷，「好像幾乎都單身不然就是被甩」。他因此好奇，台灣女性選擇另一半，是不是以160cm當「最後分水嶺」，高於160cm勉強可以接受，低於這數字就難有市場：「男生多矮會完全沒有台灣女生市場？」

文章貼出後，多數女生心中理想數字都在170cm或以上，「170都快不行了」、「170是分水嶺，從女生那證實過的數字」、「沒180真的都不像男人」、「170以下就開始沒女人了啊」。不過也有一派網友認為，身高根本不是交不交得到女友的重點，終究要看人，「國中同學160左右吧，一直都有女朋友」、「我鄰居普通上班族157，兩個兒子念小學」、「有錢才能吸引正妹」、「女友沒停過，我160」、「我15X有女朋友，不過矮男真的比胖妹慘」、「存款每100萬加權1cm」。

根據台灣教育部體育署體適能常模身高資料，20歲台灣男性身高中位數為173cm，低於164cm者小於5%；20歲台灣女性中位數則為160cm，低於152cm者小於5%。該統計來自「1999年臺灣地區大專校院學生體適能常模研究」。

【延伸閱讀】瘋傳40歲憑實力單身大叔3大共通點：逢個樣OK嘅女仔都當戀愛對象（點圖了解更多）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】