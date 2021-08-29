20歲男全身無力靠換血治療　這種神經疾病先兆是頭痛？｜醫聊健康

內地男子小沈自20歲起全身無力，後來發展到四肢麻木，手腳萎縮。直到去年底，年屆29歲的他終於找到了多年來的病因，原來他罹患了一種確診神經疾病——「慢性炎性脫髓鞘性多發性神經根神經病」（CIDP）。

他隨後接受全身性換血治療，病情獲得改善。負責為其診療的醫師張紅鴨表示，這是一種高發於青壯年群體的神經疾病，先兆包括持續頭痛、步態不穩等。



據南方都市報報道，小沈在深圳大學總醫院神經內科確診CIDP（一種神經免疫疾病），終於搞清楚多年來四肢無力的原因。在醫生建議下積極治療、全身大換血兩輪後，病情峰迴路轉，九年來第一次感覺到手上有了力氣。

小沈從家鄉一直看病看到北京，去了多個醫院，一度被懷疑是遺傳病「腓骨肌萎縮症」，但又無法確診，只能吃一些維生素，但病情仍加重，小沈和家人漸漸失去信心。

換血後，小沈的病情獲得改善。（視覺中國）

去年底，小沈無意中在網上發現，深圳大學總醫院神經內科的張紅鴨副主任醫師專門為神經系統疑難疾病看診，於是決定一試。張紅鴨首先為其進行腦脊液檢查，排除了炎性周圍神經病，隨後把小沈收入住院部，安排一系列檢查，確診了慢性炎性脫髓鞘性多發性神經根神經病（CIDP）。

雖然對於小沈來說，已經晚了九年，但張醫生還是建議盡快開始積極的免疫治療，因為血液裏面已經有很多攻擊神經的抗體，如果放任不管，病情可能會繼續發展，除了周圍神經，還可能會傷害腦、脊髓這些中樞神經系統。治療的主要目的還是為了控制並預防病情的進展。

持續頭痛可能是患上慢性神經疾病的先兆。﹙Gettyimages/VCG﹚

隨後，小沈接受一系列免疫治療，此外還接受血液淨化治療，用血漿置換將血清里的多個抗體逐一清除。隔兩日做一次，每次換血2升，一共做了4次，相當於將全身的血幾乎換了一遍。兩個月後，他的手開始恢復力氣，「以前筷子都拿不穩，現在可以夾菜夾肉」。張紅鴨醫生說，接下來可能還需要做第二次血漿置換。

頭痛、步態不穩是先兆

張紅鴨醫生表示，這種病見於各年齡段，好發於20至60歲的青壯年，亦曾有兒童甚至新生兒發病。市民，如果出現神經系統的各種症狀，如持續頭痛、視物成雙或視力下降、肢體麻木、肢體無力、步態不穩、尿便障礙等，呼籲市民要盡早就診，並且要全面深入追查病因，及時對症及對因全面治療，以免耽誤病情，爭取獲得良好預後。