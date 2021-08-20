夫婦養女兒7年「驚覺是兒子」　這種小兒畸形很常見？｜醫聊健康

撰文：ETtoday
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若發現命根子有異狀，千萬別因為害羞而錯過治療時機！大陸一名男孩因生殖器發育不正常，被家長當成女孩養了7年，後來被爸爸帶去醫院檢查後才驚覺，男孩患有嚴重的尿道下裂合併隱睾症，要透過手術才能恢復「男兒身」。

養了7年才發現　醫院不許「女孩當男孩醫」急改性別（點圖放大閱讀）▼▼▼

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綜合陸媒報導，一名父親在今年4月帶著孩子到大陸十堰市的太和醫院就診，並找到孩子剛出生時幫忙看診的小兒外科主任屈振繁醫師，低聲說道，「當時你說這個娃是男孩，生殖器發育不好，現在還能手術嗎？」對此，醫生馬上對孩子進行仔細檢查，發現竟是重度的尿道下裂合併隱睾症。

屈振繁表示，孩子尿道開口位於會陰部，陰莖體發育很差，陰囊也很小，在腹股溝處可觸及到花生米大小的睾丸樣結構，「像這種情況，一般建議查染色體確定性別。」而家長也帶著孩子檢查過染色體，顯示為46XY，證實是名男孩，但家長一直把孩子當女孩養了7年。

對於這誇張的結果，屈振繁也質疑，「為什麼身份證上登記的是女孩？為什麼現在才過來治療？這7年來，孩子經歷了些什麼？」但他也只能盡快為孩子安排手術，無奈醫院系統不允許將「女孩」當成男孩治療，於是他只能請家長先帶孩子到當地派出所修改性別，再安排7月5日住院，並於隔天進行手術。

到了手術當天，屈振繁先將男孩雙側睾丸下降固定放到正常位置，同時給予藥物治療，等發育好，條件成熟再做尿道下裂手術。他指出，尿道下裂手術較為複雜，工程量大，需精細操作，對醫生的要求也較高，「根據不同類型，手術方法也不同，術中重建尿道、糾正畸形等，有些病例需多次手術完成。」

據了解，尿道下裂是小兒泌尿生殖系統最常見的畸形之一，患兒大多存在尿道海綿體的發育異常，會影響孩子的陰莖和尿道發育，同時會對孩子的心理發育造成很大的影響；尿道下裂最佳手術年齡是6至18個月，6個月內陰莖發育的速度很快，6個月後陰莖發育趨於穩定，而且6個月後患兒對麻醉的耐受力明顯提高，加上這時手術患兒記憶不強，手術對心理發育影響少。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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