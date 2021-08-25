張哲瀚遊靖國出於好奇心？　內地年輕人談「你的精日、我的崇日」

內地男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，迅即被網民批評是「精日分子」，其後被全面封殺，「精日」議題一時備受討論。

到底「精日」是什麼？「精日」與「崇日」有明確的分別嗎？香港01採訪了多名熱愛日本文化或日本社會體制的內地人，並對比一般內地民眾的觀點，以了解他們在理解「精日」上的異同。



首先必需指出，「精日」在內地是一個非常負面的標籤，有時候甚至被視為犯罪。香港01採訪了多名熱愛日本文化或日本社會體制的內地人，部分人在內地很多時會被視為「精日分子」，但他們均否認自己是「精日分子」，多強調自己只是喜愛日本文化或日本社會體制，即一般人所說的「崇日」。

Ken：冀入籍日本以擺脫「中國人」標籤

23歲的Ken（本文人名均為化名）現於日本留學，他認為日本社會制度較中國好，他也對於自己中國人的身份嗤之以鼻，但卻不覺得自己是日本人。不過他希望將來能夠入籍日本，藉以擺脫「中國人」的標籤。

在Ken眼中，張哲瀚「很冤枉」。他認為即便罵中國人是「支那豬」，或是中國人認同自己是日本人，都不能被簡單地標籤為「精日」。

小洋：日本文化比中國文化優良

25歲的小洋現時在日本一家互聯網公司任職程式設計師，他從初中起便熱愛日本文化。他不會考慮返回中國發展，「因為已經不能適應那裏的生活習慣」。他還認同日本文化比中國文化優良，日本人也比中國人較有質素。

但他強調自己不是「精日」，只是單純喜歡日本文化。他認為自己是世界公民，對民族和國家的概念沒有認同感。

小洋認為張哲瀚的舉動應該只是無心之失，「參觀靖國神社如果只是出於好奇心呢？或者以一名記者的心態和工作需要去到訪呢？」

月：喜愛日本文化不會改變中國人身份認同

27歲的月目前在內地從事教育行業，他自稱為日本文化愛好者中的「溫和派」，只是單純愛好日本的文化，但不覺得日本的社會制度和言論環境比中國好。他強調喜愛日本文化並不會改變自己的中國人身份認同，以及他對日本在侵華期間犯下的戰爭罪行的批判。

他覺得民間指責張哲瀚「精日」有其依據。在他心中，如果只是穿和服拍拍照片就不算「精日」，而參觀靖國神社就難辭其咎。

一般民眾：重點在於是否傷害民族情感

雖然以上三位受訪者均否認自己「精日」，不過據香港01採訪多名一般內地民眾的觀點，可見兩者或者有相當大的落差。

多數受採訪的民眾認為「精日」的重點在於是否傷害民族情感，以及對日本的認同是否超過中國。罵中國人為「支那豬」，以及覺得自己是日本人多於中國人等言行均為「精日」。

官方定義：崇拜日本軍國主義

近日網民翻出共青團中央於2018年發表的文章，文中稱「精日」是指極端崇拜日本軍國主義仇恨本民族，在精神上將自己視同軍國主義日本人的非日籍人群。文章又指「精日」帶有明顯的狂熱的二戰日本軍國主義的特徵，是將自己對別國的興趣建立在對自身國家和民族的褻瀆和侮辱上。

對比共青團中央的觀點與受採訪民眾的看法，可見民眾對「精日」的定義更為寬闊，不一定與二戰日本軍國主義相關，重點是「是否傷害民族情感」。

在B站擁有超過670萬粉絲的美妝網紅「機智的黨妹」，今年7月穿Lolita服裝在遼寧大連的旅順博物館門口跳日系宅舞，遭受質疑後道歉並退網。（影片截圖）

動輒「出征」太過上綱上線？

內地網絡民粹化伴隨快速上升的民族自信，加上日本二戰投降76周年等時間點，使得近日內地網絡的仇日氛圍高漲。對此有評論認為，對比起如2012年砸日本貨、燒日本車等行為，網絡上的民族情緒發洩其實不那麼恐怖；但亦有評論認為，網絡動輒「出征」的現象是太過上綱上線，沒有大國國民的民族自信，顯得不夠寬容。