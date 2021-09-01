蔡徐坤專輯被指涉侵消費權益　粉絲圍攻內媒《極目新聞》社交帳號

8月29日起，內地媒體《極目新聞》對歌手蔡徐坤的數字專輯《迷》，在網絡銷售逾4個月後，仍有6首歌曲未發布一事進行了一系列獨家報道。

而相關報道引起了蔡徐坤大量粉絲對《極目新聞》媒體、記者的「圍攻」。《極目新聞》對此發表評論文章指，「我們被罵沒關係，但這種飯圈思維要不得」、「我們開始做新聞的時候，蔡徐坤還沒有出生」等。

據了解，《極目新聞》是由湖北省委宣傳部指導、湖北日報傳媒集團主辦的主流新媒體品牌，脫胎於《楚天都市報》，於2021年3月28日正式上線。



事緣於8月29日，《極目新聞》報道指，歌手蔡徐坤今年4月13日發行專輯《迷》，並於上線後以1小時56分25秒的速度刷新了QQ音樂平台「殿堂史詩唱片」銷量等級認證記錄。該張專輯中合共有11首歌曲，發行4個月後已經賣出8000萬元（人民幣，下同），但卻仍有6首未發布，甚至有5首都沒取歌名。

事件經報道後，蔡徐坤專輯《迷》於30日上線了另外5首歌曲，還有一首未能發布。其中，新發布的5首歌曲，有一首並非新歌、一首是48秒未填詞純音樂、兩首歌曲時常近2分鐘。《極目新聞》報道指，QQ音樂平台蔡徐坤專輯售賣頁面，並未有任何「部分單曲將分批發出」的提示，有內地律師亦表示，此舉涉嫌違反消費者權益保護法。

《極目新聞》8月30日報道指，這種預售行為沒有明確告知或重點提示消費者，就是涉嫌違法，就是沒把消費者權益放在眼裡。頂流「賒歌」之舉， 已不僅僅是「飯圈」亂象，更不可只在「飯圈」的話語邏輯中討論，否則不過是再度激發一場又一場的「互撕」大戰。市場監管部門、行業主管部門應及時出手，對涉嫌侵害消費者權益，擾亂文化市場秩序的行為，進行規範了。

經過一些列報道後，《極目新聞》相關賬號遭到大量蔡徐坤粉絲的私訊「攻擊」。《極目新聞》回應指，會將相關證據上報給網絡監管部門，並要求蔡徐坤及蔡徐坤工作室正面回答。

《極目新聞》還為此發文稱，「其實，被粉絲罵一罵，對於新聞媒體來說，真的不算什麼。人數龐大的『飯圈』所聚集的流量資本和言語戾氣，在某些『頂流』來看，就是特權，就是武器。而在追星過程中投入大量情感、時間和金錢的粉絲，也無法客觀地看待關於偶像的任何事情。一邊是盡情地侵蝕和收割，一邊是盲目地追捧和縱容，好一場讓人目瞪口呆，衝擊道德規範和法律底線的『雙向奔赴』」。

文章又指，「清朗『飯圈』亂象整治」專項行動要真正刮骨療毒，就必須重視「飯圈」思維侵蝕主流價值觀這一問題，真正讓所有利益相關者站出來直面問題、解決問題，從根源上滌蕩不良風氣，樹立正面積極的榜樣，還網絡以真實、理性、包容和清正，還新聞媒體一個正常的報導環境。

此外，31日下午，蔡徐坤工作室就專輯預售爭議問題致歉，稱工作室深刻認識到專輯發售之初，未盡到提前以顯著方式提醒告知全部歌曲上線時間的義務，對此向消費者道歉，並感謝大家的監督，表示以後將會嚴格按照規定完善專輯的消費提示，保障消費者合法權益。