「半張」專輯賺8000萬元蔡徐坤挨批　內地音樂平台禁粉絲重複購買

今年4月13日，內地歌手蔡徐坤發布售價26元（人民幣，下同）的專輯《迷》，總銷售額超過8,435萬。但原定有11首歌的專輯卻只放出5首歌，被質疑「貸款型」發歌，30日其餘歌曲緊急上線，蔡徐坤工作室則發文致歉。

此外，日前中央網信辦宣布要加強針對「飯圈亂象」問題治理，提到「取消明星藝人榜單」、「不得誘導粉絲消費」，目前內地音樂平台QQ音樂也不再開放用戶重複購買數位專輯，避免粉絲進行攀比。



遭批「貸款型發歌」 蔡徐坤工作室緊急上架歌曲致歉

據《極目新聞》29日報道，4月13日發售的《迷》專輯銷量在8月已超過300萬張，銷售額突破8,000萬，但原定有11首歌的專輯卻只放出了5首歌。針對質疑，蔡徐坤工作室30日緊急上架其餘新歌，也發文致歉。

《極目新聞》文中引述「北好律」律師事務所主任陳亮說法，指出此種「預售行為」若出售方沒有在出售頁面明確告知或提示消費者，該產品將「先收費、後期交付」，則沒有盡到足夠的說明義務，侵犯消費者的知情權。

對此，不少網友質疑是在「貸款型發歌」，粉絲在不知道專輯的整體情況就「盲目購買」。該專輯上線僅用1小時56分25秒就突破了5000萬元的銷售額，刷新QQ音樂平台「殿堂史詩唱片」銷量等級認證記錄，目前仍是2021年數位專輯銷量排行榜冠軍。

蔡徐坤工作室在致歉信中提到「深刻認識到在專輯發售之初，未盡到提前以顯著方式提醒告知全部歌曲上線時間的義務，在此向各位消費者誠懇致歉，感謝來自媒體和網民的監督」，蔡徐坤粉絲則表態支持，並強調會「理智追星」。

蔡徐坤工作室發布致歉信。(微博)

粉絲一人購入32萬張 QQ音樂平台禁止重複購買

中央網信辦25日宣布將進一步加強「飯圈」亂象問題治理，針對「取消明星藝人榜單」、「不得誘導粉絲消費」兩項，許多平台紛紛下架應用小程式以及取消榜單，8月28日，在中央網信辦發佈《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》後，QQ音樂不再讓用戶重複購買專輯。此前，傳出有粉絲一己之力，購買32萬張偶像專輯，花費人民幣超過數十萬元。

根據該「通知」，對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等資料、不得對粉絲個人購買產品的數量或金額進行排行、不得設置任務解鎖、定製福利、限時PK等刺激粉絲消費的營銷活動。

對此，有網民認為可以凸顯「歌手的真正實力」「比人頭數吧」，有網民則提到，「若想購買歌曲送親友很不方便。」