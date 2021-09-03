少年瞞父母頻光顧女僕桌遊店　一次豪請4女陪玩　花光30萬留學費

許多家長會把孩子送出國唸書，希望藉此提升他們的競爭力，但最近在大陸西安一名高三畢業生，原定打算暑假後出國留學，不料卻沉迷在「女僕店」，把30萬人民幣學費幾乎全花光，家長得知後傻眼又氣憤，無奈之下只好報警，警方目前正介入調查中。



根據《瀟湘晨報 》報導，西安這名17歲的王姓少年，原訂暑假過後要踏上留學之旅，由於相關單位要求檢驗資料，錢必須存在學生名下，少年的父母在5月就幫孩子辦卡，還存入30萬元，學校也已經確定好了。

少年畢業後先在西安住了一段時間，前陣子返回老家時，父母親發現孩子穿的鞋子並非普通款式，追問之下才得知要價8千元。家長察覺不對勁，立刻追查孩子戶頭，竟發現原本準備的30萬學費剩下無幾，於是開始檢查孩子這幾個月的支出表，不但有滿滿的消費紀錄，涉及項目也很多。

一項「女僕桌遊」消費便要一萬多人民幣 點圖了解更多👇👇👇

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整個消費明細將近4、50頁，其中一項「女僕桌遊」，消費就將近1.7萬人民幣，家長追問孩子怎麼回事，少年說有漂亮女孩陪著玩遊戲。而且為了要留下女僕聯絡方式，少年某天還叫了4名女僕陪玩10小時，超過晚間10點還要加價。

家長得知實情後氣炸了，認為孩子要到8月底才滿18歲，而消費時間大多是7月，因此想以孩子是「限制行為能力人」為由，向商家討回所有費用。對此女僕桌遊店長回應，願意退回5千元，但家長不願接受，堅持全額退款，因此報警處理，目前全案正在偵辦中。

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