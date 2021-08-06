「殺豬盤」騙案猖獗　一年3千女受害　為何名牌大學碩士也上當？

近年來，「殺豬盤」已經成為了內地曝光最多的詐騙類型之一。是指犯罪分子通過婚戀平台、社交軟件等方式尋找潛在受害者，通過聊天發展感情取得信任，然後將受害者引入博彩、理財等詐騙平台進行充值，騙取受害者錢財的騙局。據公安機關大數據統計，僅2020年，深圳被「殺豬盤」詐騙的女性就超過了3000人，總涉案金額超6.2億元。很多受害者因為這段經歷，身心都受到了很大的傷害，抑鬱、失眠、焦慮、甚至結束自己的生命……



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殺豬盤到底是什麼？

是指犯罪分子通過婚戀平台、社交軟件等方式尋找潛在受害者，通過聊天發展感情取得信任，然後將受害者引入博彩、理財等詐騙平台進行充值，騙取受害者錢財的騙局。他們犯罪手法比傳統詐騙要高很多，團伙犯罪，身份造假，駐紮在邊境……所以即使受害者報案了，也無法追踪到被騙款項。

據公安機關大數據統計，僅2020年，深圳被「殺豬盤」詐騙的女性就超過了3000人，總涉案金額超6.2億元。2019年，在類似的金融詐騙案舉報者中，男女比例接近一半。2020年，舉報者中男性佔比31% ，女性佔比達69%。受害群體呈年輕化，主要集中在20-29歲。很多受害者因為這段經歷，身心都受到了很大的傷害，抑鬱、失眠、焦慮、甚至結束自己的生命。

年輕人熱衷於網上交友，無可厚非，但是一定要提高警惕。你眼中的完美戀人，他／她滿足了你對戀人的所有幻想，然而手機那頭他／她的真實身份可能是一個冷血殺手。除了保護自己，我們能做的就是揭露殺豬盤的面紗，讓身邊更多的人知道真相，也提醒更多人謹防受騙。希望所有的受害者都能悔恨中走出來，希望所有的騙子都能落入法網。

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有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」👇👇👇

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