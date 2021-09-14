遼寧女網紅病故年僅29歲　生前拍片記錄「快樂抗癌」予父母留念

來自遼寧瀋陽的女子「霍九九」為知名短片博主，其去年初被確診出肺癌晚期，為給家人留念想，遂自同年6月起一邊積極治療，一邊拍片記錄自己的笑臉，猶如一部快樂的抗癌日記，以豁達樂觀的積極人生態度治癒了不少網民。然而其丈夫發布訃告，顯示霍九九已在周日（12日）晚上11時50分去世，終年29歲。



去年的農曆新年期間，才剛結婚3個月的霍九九確診肺癌晚期，當時她已經沒法接受手術，只能吃藥控制，醫生甚至說她活不過三個月。不過她選擇繼續熱愛生活，盡力去活得像個正常人，並以「霍九九」一名開設了自己的抖音賬號，寓意「活得長長久久」，透過拍攝短片的方式分享抗癌歷程。

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為使自己心情放鬆一點，她與家人一同出去旅行，完成心願，並表示自己的初衷是想把這些短片留給父母。因此抗癌一年多來，她拍的大部分片段，記錄的都是生活的美好、家人的溫暖、愛夫的陪伴，絲毫不像一個病人，「這樣即使將來不在了，他們再去翻看，也不至於那麼難過」。她表示，只有實在撐不住的時候才會分享「病懨懨」的狀態，為自己打打氣。

霍九九的樂觀精神感染了許多網民，令其至今收穫近16萬粉絲。同時，她也是一位音樂愛好者，因此許多專業音樂人也會專門到其抖音主頁送上祝福，為此她自己也笑稱是「因禍得福」。值得一提的是，今年5月的河南雲台山音樂節上，她還在「特意安排」下得以與樂隊GALA同台演唱《北戴河之歌》，嘗試了自己以前從未做過的事情。

霍九九的丈夫在網上發布訃告。（抖音）

對於抖音賬號，霍九九生前曾表示，家人都不知道這個賬號，她打算走了之後再把賬號留給他們看。至周一（13日），霍九九的丈夫在網上發布訃告公佈妻子因癌去世的不幸消息，並稱妻子與癌症鬥爭期間，一直以豁達樂觀的積極人生態度面對生活，積極配合治療。抗癌決心從未改變過，努力把歡笑、坦然的生活記錄給大家。他又在賬號留言稱「給你恢復出廠設置了，有緣再見」。