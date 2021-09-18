內地大學婚前性行為處分規定惹議　網民調侃：禁慾才可倒逼結婚

遼寧大連理工大學研究生學生手冊中，一條禁止學生未婚發生性行為的規定近日在內地網絡廣為流傳，雖然該校工作人員於周三（15日）向透露稱，有關的規定已被撤回，可事件仍引發網民熱烈討論。隨後，包括上海復旦大學在內，內地多間大學亦被發現有同類規定。



網傳大連理工大學的研究生手冊明確，學習期間發生未婚性行為者，給予記過以上處分，隨即引發不少爭議。不過有自稱是該校學生的網友曬出自己的研究生手冊，顯示未提及性行為相關信息。周三，大連理工大學研究生院辦公室的一名工作人員表示，上述規定已經沒有。

報道指，有關規定其實是舊版手冊內容，在大連理工大學教務處官網上，發佈時間為2006年4月6日的《大連理工大學大學生違紀處分條例》中，明確「學習期間發生未婚性行為者，視情節輕重，給予留校察看、勒令退學或開除學籍處分」。而在發佈時間為2014年10月20日的《大連理工大學學生違紀處分規定》中，仍然有相關規定。

其實，除大連理工大學之外，內地還有多間大學有同類規定。例如，在復旦大學信息公開網上發布的《復旦大學學生違紀處分條例》中，明確在校期間發生非婚性行為的，視情節給予警告以上處分。浙江大學在《浙江大學學生違紀處理辦法》明確，學生發生非婚性行為，造成不良後果的，給予記過或者留校察看處分。

而武漢華中師範大學2020年11月發布的 《華中師範大學普通本科學生違紀處分與矯正教育管理細則》中提到，學生在校內外與異性非法同居行為者，給予記過及以上處分。武漢理工大學更訂明，在學生宿舍男女同床者，或留宿異性宿舍，留校察看處分。

對於多所高校仍保留「學生未婚性行為將被處分」的規定，許多內地網民都熱議起來，有人批評有關規定明顯是陳舊過時，其也沒有太大實際效力的，對學生切實的影響極小，更有人直指並認為其可操作性並不強，根本不會有學校能承受得起大規模執行的成本，「除非真的是定點爆破捉姦在床，不然兩個人跑得離學校遠遠的，誰抓的了管的了？」

不少不認同有關規定亦紛紛就此調侃或諷刺起來，「看來人口完全不短缺嘛」、「婚前禁慾，才可以倒逼大學生結婚」、「一個猜測，本規定不適用於留學生」、「我記得昨晚是在中國睡著的，這怎麼醒過來就到了阿富汗了」。