超10萬人預約開售提醒　北京環球影城開園門票1分鐘內火速售罄

北京環球度假區將於下周一（20日）正式開園，門票於今日（14日）凌晨零時正式開售。攜程平台數據顯示，開售10秒內，環球影城就躍升攜程全球單景區銷量第一位，開園門票更在開售後1分鐘內售罄。



《中國證券報》報道，北京環球影城的開園門票，在1分鐘內即售罄；3分鐘內，門票預訂量破萬；30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間售完。數據顯示，攜程平台中超過10萬人預約環球影城門票開售提醒。

據介紹，北京環球度假區開園範圍，將包括北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及園內兩間度假酒店—環球影城大酒店及諾金度假酒店。

有網民反映，環球影城App崩潰，相信是因為搶票人數太多，同時有網民亦在沒有主動申請退票的前提下被自動退票。據悉，受影響的OTA（Online Travel Agency）平台包括飛豬、美團等。有知情人指出，目前被退票主要集中於無限優速通票，主要源於環球影城後台崩潰，OTA平台並不知悉該情況所致。

據環球影城官網介紹，北京環球影城目前共有三種購票渠道：北京環球度假區的官方移動應用，包括官方App、阿里小程序和微信小程序；北京環球度假區客戶聯絡中心；北京環球度假區飛豬官方旗艦店以及21間旅遊渠道官方授權合作夥伴。

據介紹，各間OTA平台上的門票銷售情況不一。以攜程為例，9月20日開園至國慶期間，僅剩下9月28日、29日，以及10月7日尚有餘票；「去哪兒」平台僅中秋假期和國慶首日門票售罄；美團購票則顯示，9月20日至23日、9月25日和10月1日門票售罄，其他日子均有餘票。門票價格介乎528元至748元。

同程旅行大數據顯示，目前環球影城的出行人群以京津冀地區的周邊遊人群為主，在購票人群中佔比超過60%，其次是華東和華中地區的遊客。環球影城門票開售亦帶動周邊酒店的熱度上漲。同程旅行提供的數據顯示，今日凌晨，環球度假區周邊酒店訂單量較昨日（13日）上漲800%，其中環球影城大酒店開園日房間在半小時內售罄。

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公開資料顯示，2001年10月，北京市政府與美國環球集團對在北京建設環球影城項目簽署合作意向書。直到2018年7月27日，北京環球度假區才正式開工。2019年2月，北京環球影城正式名為「北京環球度假區」。 去年底，第一期環球影城主題公園7個單體景區完成驗收，計劃於2021年試運營，並在5月正式開園，惟開園時間受疫情影響一再推遲，至今年9月20日中午12時才開園。

中信建投研究報告指出，綜合比較上海迪士尼，預計北京環球度假區成熟後年接待遊客數量約1500萬至2000萬人次，客單價超1500元（人民幣，下同），每年營業額約250億至300億；對於北京市的餐飲、酒店、商業中心等業態具體提升程度較難量化。對比上海迪士尼，預計拉動全市餐飲、酒店、商業中心客流提升約15%。參考2019年數據，即帶來全市旅遊購物、餐飲、酒店等相關產業的產值年增量超650億元。項目成熟後，直接和間接產生的年經濟效益增量或接近1000億元。

然而，國內某資深社服分析師認為，環球度假區對比上海迪士尼有明顯短板，由於氣候原因和其他因素影響，北京實景娛樂園區的有效遊覽時間明顯弱於南方城市。