湖南小區居民樓地面建公廁引業主不滿　物業聲稱是便民設施

湖南株洲有小區將居民樓一樓改裝為三間公廁，並稱之為便民公共設施，引發業主不滿。經過協商，小區物業已將公廁門用木板封起，並表示不會繼續使用，但業主們依舊認為應該將公廁設施全部拆除。目前，雙方仍在做進一步溝通。



株洲億都時光小區將居民樓一樓改裝為三間公廁。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》消息，湖南省株洲市的億都時光小區，有6棟的業主於近日收樓時發現，自家居民樓一樓公共空間被修建了三間公廁，「心裡非常膈應」。

業主林女士表示，交房前就發現了一樓的公廁，原以為是施工期間供工人使用，所以沒在意。但臨近交房，卻得知公廁交房後並不會拆除，且將面向全小區人員開放。據了解，6棟一樓是社區管理房，開發商在建公廁前並未提前告知業主。林女士還表示，「我們在樓上把頭伸出來就能看到樓下有人在上廁所，這個確實感覺很不舒服。」

對此，億都時光小區的售樓處工作人員解釋，「6棟一樓架空層是公共設施，不是改成了廁所，是便民的公共廁所，住建部門那邊也有報備。」該工作人員還稱，物業方面將出更多人力物力維護公廁衛生。

但是，業主們並不滿意這個解釋，在極力要求下，物業將公廁用木板封起，並承諾以後不會再進行使用。而林女士等業主則希望物業可以將公廁設施徹底拆除，恢復原樣。售樓處工作人員則稱，暫時無法做到業主要求，會進行進一步溝通。據公開資料顯示，湖南億都控股有限責任公司1993年成立，2019年億都時光項目開工建設。