「被蚊子咬」2天後手臂潰爛壞死　陝西男22天動5次手術差點截肢

陝西西安一名53歲男子近來被蚊子叮咬，他一掌把蚊子打死後，由於被叮咬處很癢便用力抓，沒想到幾天後手卻腫了起來，傷口還潰爛流膿，發高燒的他被家人帶去醫院，診斷出罹患壞死性筋膜炎，讓他在22天內動了5次手術，差點就會被迫截肢。



當地媒體19日報導，家住西安的張姓男子，沒想到因為被蚊子叮險些截肢甚至喪命。

被咬的地方2天後開始腫起來，後來變成水泡，他用針把水泡戳破後情況反而更嚴重，不但流出黃膿還發起高燒。

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醫生表示，張男的情況是左前臂軟組織感染，進而引發的壞死性筋膜炎，該病是一種比較罕見的波及皮膚淺筋膜層軟組織感染，嚴重會導致截肢甚至失去性命，民眾被咬後千萬不要隨便亂抓，以免造成大面積的皮膚損傷。

張男後來在22天內一共接受5次手術，包含引流、清創、縫合、植皮，目前恢復情況良好。

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