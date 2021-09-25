湖南大爺大媽為跳廣場舞　暴力鑿鎖強闖球場　小學生比賽被迫終止

近日，湖南省株洲市一群身為廣場舞「發燒友」的大爺大媽，為了尋求跳舞場地，竟手持鐵錘破壞閘鎖，強行闖入一處事發時段並不對外開放的足球場，致使正在進行足球比賽的小學生不得不終止比賽。事件在網絡引發廣泛關注，有網民直言大爺大媽的行徑「跟黑惡勢力沒啥區別」。



事發於周一（20日）晚上，據足球教練周先生介紹，當時趁內地中秋假期，足球場內正進行一場小學四年級的足球友誼賽，因比賽前已向球場管理方申請過比賽，所以為了防止外界干擾，足球場的門已提前關閉並上了閘鎖。惟比賽進行過半時，一群跳廣場舞的大爺大媽趕來，要求學生終止比賽，讓出球場供他們跳廣場舞。

雙方交涉無果後，一名大爺「挺身而出」，手持鐵錘對閘鎖進行猛烈破壞。據現場視頻顯示，一名身著白色襯衫的大爺手持鐵錘等工具，猛鑿閘鎖，面對視頻拍攝者，這名大爺還疑似對著鏡頭叫囂「你拍，拍，拍」。而大爺身旁的一眾大媽則化身為他的「小迷妹」，一邊拍手一邊叫好，場面極為「熱鬧」。

最終，成功闖入霸佔足球場的大爺大媽，面對眾人的驚訝注視，直接選擇無視，並將音響設備擺放在球場中央、迅速排列隊形，開始跳起廣場舞。周先生指，為了學生們的安全起見，比賽只能被迫腰斬，「作為足球訓練場地，在球場跳舞是會損害草皮的，但是大爺大媽們不管這些。」

事件經報道後，引發內地網民一片罵聲：

「真倚老賣老」。



「已經成惡勢力了，相關職能必須要管一管了」。



「嚴重擾亂公共秩序，可以治安拘留十五日」。



「動不動就能看到法不責眾！法不責老！法不責富！法不責官！那法能責什麽？」。



「黑惡勢力還是有人管的，大爺大媽是沒人敢管，無敵的存在」。



據《三湘都市報》報道，事發足球場位於株洲市荷塘區，多年來一直是附近居民的休閒娛樂場所，直至去年，當地文體局對足球場進行專門改造，鋪設了人造草皮，安裝了照明設施和閉路電視，整個足球場用擋網圍了起來，作為附近一所小學的足球訓練基地。而球場的免費開放時間則為周一至周五的上午9時至12時、周末下午1時至3時；其餘時段則實施封閉管理，不對外界開放。

據足球場所屬社區負責人表示，居民破壞球場閘鎖事件已經發生了多次，曾與居民協商過晚上8點後可於球場跳廣場舞，但對方未有妥協。而為了防止事件再次發生，社區已聯繫落實了一塊新場地，待加裝燈光後即可供附近居民跳廣場舞。