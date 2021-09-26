iPhone 13｜西安Apple店限售500部顧客瘋搶　網民：去街市買餸咁

蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 13系列手機上周五（24日）正式開售，內地再次掀起搶購潮。網傳陝西西安有購物商場出現過百人瘋搶iPhone的場景。有知情者稱，商場內的蘋果授權經銷商，當日僅限量發售500部iPhone 13，先到先得，「很多人都沒有搶到」。



9月24日，iPhone 13系列手機正式開售。（中新社）

《封面新聞》報道，上周五早上10時許，西安市賽格國際購物中心開門營業，大批顧客立即衝入商場然後直奔電梯，去位於商場4樓的蘋果手機店搶購新款手機。網傳影片顯示，有警務人員被擠在人海中維持現場秩序。

事件引起網民熱議，不少人都調侃稱「真的是莫名其妙」、「這些人涉嫌辱華，不支持華為不愛國！」、「跟超市大爺大媽搶菜一個感覺！」、「一定要搶嗎？以後就買不到了嗎？」、「一萬一部手機？實在沒必要」、「有必要嗎？又不是以後買不到了」。

雖然大多網民都表示理解不了，但有人解釋，本次發生瘋搶iPhone的情況，主要是因為商場的周年慶，滿5008元就送價值10008元優惠券，都是「滿600元減300元」，相等於購物時有半價。換到的優惠券商場內絕大部分的店舖都能用，如果不想用亦可以轉手賣出，在二手交易平台「閑魚」上，30張優惠券可賣3000元，「換而言之，就是最低5999-3000=2999，相當於你2999（元）買了一個iPhone 13」。

除了瘋搶iPhone，今次同樣有炒賣黃牛的情況發生。據此前報道，在iPhone 13系列開售當日，位於上海南京東路的一間蘋果直營店外，聚集大量即場收購新機的「黃牛」。在深圳華強北，有消息指iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max報價較高，後者最高階1TB版本報價高達15900元，較官方售價12999元高出2901元。