上瑜伽課被教練不慎壓斷大腿　安徽女循法律途徑維權

安徽合肥市一名27歲王姓女子上月底上瑜伽課時，因動作不到位而在教練幫忙下壓腿，詎料一聲脆響，大腿骨竟被壓成粉碎性骨折，現處於漫長的恢復期。更讓她糟心的是，其為治療已花費掉5.6萬元（人民幣．下同），加上工作耽誤所產生的損失，故希望有一個合理的賠償，惟店家前期提供5萬元的賠償後，就表示不再賠償。目前，雙方決定採取法律途徑解決此事。



王女平日喜歡在空閒時間到一家名為巷深瑜伽的工作室參加瑜伽課，至今已有一年多時間，主要參加的是大班教學。今年8月，她花了7600元報了共20節課的1對2的瑜伽私教班，惟意外正正是發生在第一節課私教課上。

8月27日晚上，她在做龍式動作，據其憶述，當時她跪在瑜伽墊上，右腳向前邁，保持髖部中正的同時左腿亦需往後拉伸。惟由於左腿動作不夠到位，私教老師李敏（化名）遂上前動作輔助，詎料壓腿時懷疑用力過重，王女在一陣劇痛後發出痛苦的叫聲，嚇得李敏趕緊將其送院。

最終，王女被診斷為左側股骨干粉碎性骨折，且呈粉碎性，移位明顯，需要手術治療。為此，王女在醫院治療了16天，即使現在已出院，仍不能下地行動，令還有工作的她心急如焚。

王女表示，她為了治療已花費掉5.6萬元，後期還可能存在其他的恢復治療費用，加上受傷導致工作耽誤所產生的損失，她希望能有一個合理的賠償，惟店家在私下提供5萬元的賠償後就表示不再賠償，她迫於無奈只能準備通過法律途徑維權。該瑜伽室的負責人田女士則表示，接下來所有的事情將通過法律途徑來解決，也通過法律途徑鑑定。至於其他詳情，她則未有透露。