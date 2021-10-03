自拍館成內地年輕人新寵　商家如何在速食時代下「長做長有」？

撰文：林芷瑩
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幾年前，自拍館在香港興起，館內備有專業攝影器材、布景、服裝及道具，客人只需花費1、200元就可在限時內任影任玩。由於圖片質素比用手機拍攝的高，一時間受到不少年輕人追捧。
近期，自拍館的熱度在內地逐漸提升。與經營影樓不同，自拍館的創業門檻不高，惟有人開業3個月尚未實現盈虧平衡。到底自拍館的熱潮能持續多久？在速食時代下，商家如何才能「長做長有」？

2021年《長三角青年消費大數據報告》顯示，換裝自拍館已經成為青年十大消費新業態之一。 18歲至30歲的女性占總數90%以上，且以大學生為主，男性青年主要是陪同或者拍攝情侶照。

自拍館的定位是自拍換裝體驗館，而非傳統影樓。館內劃分出不同風格的拍攝場景，包括國潮、港風、日系、校園風等等。有自拍館商家介紹，門店提供不同風格的服裝，包括禮服、旗袍、漢服等，每個場景提供大約5套服裝，推薦根據不同的拍攝場景搭配，另店內亦有提供化妝品和配飾。

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設施相對簡單的自拍館，雖然不像影樓般精緻，卻能提供比手機自拍更加專業的補光和自拍設備，已經能夠滿足大多顧客的需求。客人只需花費100多元，就能手持自拍杆和遙控器在搭好的燈光佈景前，不貴吹灰之力自行拍攝一張又一張的精美照片，「環境特別好，預約的那段時間就是屬於你的，不會有人打擾你，可以放開去拍照」。

據內地較早經營自拍館的商家透露，一間店舖的投資成本約5至8萬元。除了開店成本低，自拍館也因為操作、配置相對精簡，因而降低人力成本。雖然創業門檻低，但自拍館的店租、裝修成本較高，服裝成本亦要視乎面料和做工，以哥德式和蘿莉塔（Lolita）風格的服裝為例，由於用料多且有配飾，加上配搭的手套、襪、帽等等，成本會比一般的服裝更高。

雖然自拍館的熱度逐漸提升，但如何在熱潮後繼續經營成為商家需要考慮的主要問題。有商家坦言，自拍館的回頭客少，客單價偏低，屬於單次消費，且並非大眾需求度更高的職業照和形象照，「一般來過一次就不會再來」，而客流也並非時時火爆，「少的時候有7、8人，多的時候有20人」。

客人自拍操作。（微信公眾號＠深響）

對於照相館而言，拍攝場景和服裝等始終是決定消費者復購率的主要因素。自拍館的消費者主要是年輕人，在一線城市競爭者眾多的情況下，加上自拍館場景、服裝有限，大部分客人單次就能夠拍完所有項目，回頭消費的動力不足。

《營銷觀察報》報道，想要延長產業的生命周期，就要從根本上出發，提高產品和服務對消費者的吸引力，例如自拍館要提高服裝、場景更新頻率，為消費者帶來新鮮感，或提供專業攝影指導、化妝指導、修圖師等。由於自拍館的賣點相對單一，且同時段內接客數量有限，或可考慮多業態復合，例如加入劇本殺玩法、開闢服裝出租業務、售賣特色文創產品等，在提升整體吸引力的同時，又可降低營業風險。

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