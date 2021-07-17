60萬米高空看中國：帶你從不一樣的角度重新認識京滬港澳台之美

我們共同生活在這個偉大國度，她的每一寸肌膚、每一絲變化，都可以從這裡捕捉。讓我們相約在60萬米高空，以衛星為「眼」——看懂新中國70餘年來的宏闊變遷！全球首次大規模、系統性運用衛星資源進行內容採編，從太空高度、歷史角度、區位精度、時代維度出發，聚合運用增強現實 (AR) 技術、遙感衛星技術新成果，立體化、全方位展示全國各地滄海桑田的宏闊變遷，以前所未有的獨特視角領略大美中國。（以下內容節錄自《60萬米高空看中國》。）



文：劉思揚、新華社衛星新聞實驗室

金紫荊廣場上，五星紅旗與紫荊花區旗迎風高高飄揚，祖國和香港，母子連心，共同守護着這個家園，努力創造更美好的明天……

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100 萬年前，奔騰的永定河水從晉北高原切穿崇山峻嶺，在廣闊平坦的華北平原上擺動宣泄，形成了大片的洪積沖積扇，既造就了肥沃的土壤，也留下了大量湖沼和豐富的地下水。這片豐澤膏腴的土地，哺育了北京地區最初的文明，為北京城後來的形成與發展提供了優越的地理空間。

從空中俯瞰上海，黃浦江蜿蜒而過，匯入滔滔長江，融入茫茫東海。江河湖海孕育發展熱土，浩瀚汪洋連接廣闊世界……

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上海▼▼▼

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北京▼▼▼

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《60萬米高空看中國》書本封面

書名：60萬米高空看中國

作者：劉思揚主編、新華社衛星新聞實驗室編著

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】