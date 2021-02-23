無數獨居女生過美好生活　85後女攝影師揭秘：獨居非逼不得已

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-02-23 14:08

2016年，85後攝影師戴顯婧因為一段感情的結束，開始了長達4年的獨居生活，並創作了《她在家》系列。她獨自帶著相機，走進了獨居女孩們的家中拍照，並客觀記錄了她們當下生活的狀態。至今，已經拍攝過30多位。被拍攝者，大多是30+的女性，年齡最大的47歲。既有單身獨居的女生，也有已婚已孕的、有伴侶獨居的。戴顯婧覺得，女性的家比男性的更豐富，它藏著一個人的隱私、癖好，和所有的秘密。

近日，《奇葩說》中關於：「我是獨立女性，該不該收彩禮」的辯題，再此引發大眾關於女性話題的熱議：獨立的定義，究竟是什麼？為什麼一個女性要獨立，就需要付出比男性更多的東西去證明？戴顯婧說：「選擇獨居的女性越來越多，這已經不僅僅是一種生活方式，更是一種獨居精神。只要不把性、愛和佔有全部交織在一起，女性，就能更加篤定。」

已孕獨居的女孩：眼神從迷茫到篤定

自述：戴顯婧 編輯：張翔宇（一条） 責編：鄧凱蕾（一条）

我現在在一家互聯網公司工作，業餘時間進行攝影，已經快10年了。2016年，由於一段感情的結束，我在上海獨居過很長一段時間。後來因為工作變動，搬遷到了北京，至今已經獨居生活四年了。原來總是和別人一起住，很喜歡交流，突然開始獨居是非常不適應的。於是，我試圖從周圍女性的身上了解她們的經歷，找到女性之間的共鳴是什麼。我開始拿著相機，走進了不同女性的家裏，為每個人拍攝一張肖像。《她在家》這個項目，最初就是我對自己的一種探索。

剛開始的拍攝對象，是直接找的身邊的朋友。因為熟悉，共鳴感也更大……

點圖了解更多戴顯婧第一個拍攝對象Agnes Shen：

30+女性面臨的困境

啟動這個項目的時候，我快30歲了。當時令我印象最深的一件事，是一次看病的經歷。一位中醫拿到病例後，直接問了我這樣的問題：你都30歲了，結婚了嗎？為什麼還沒有結婚？……我感到很驚訝，似乎一個毫無關係的陌生人，都開始用年齡定義我。所以最初我給這個項目起名，叫《30歲的波動》，陸陸續續地在拍。慢慢的，開始從朋友擴展到了更大的群體。一些人也會主動發郵件給我，想被拍攝。目前，陌生女孩的拍攝比例在30%~40%。我拍攝的大部分女性，年齡都是30+的，最年長的是47歲。

我其實沒有刻意限制年齡，也不想去消費30歲這個年齡節點。但這個群體的女性，確實正在直面一些不可規避的現實問題：我是否要選擇步入婚姻？是否要生育？是否要迎合父母對我的客觀期待？周圍的人是如何理解我的……

《她在家》項目背後的意義（點圖放大閱讀）：

40+面臨男友出軌，她在學生公寓獨居

拍攝的女性中，單身獨居的佔比是最大的。這個女孩叫June，81年出生。她是潮汕人，當地的傳統觀念很重。因為沒有結婚，她曾被看做是一個不正常的女生。離開老家後，她終於不用靠拼命掙錢、相親，向別人證明自己了。在此之前，她長期處於一段親密關係中。她和男朋友雖然沒有領結婚證，但兩人一起創業、一起生活，在June看來，是非常信任的生活夥伴。

一次偶然的機會，她發現了男朋友長期出軌的證據。她開始質疑自己在他眼裏，或許僅僅是一個幫他分擔生活壓力的人。June沒有第一時間提出分手，而是獨自承受了很長時間。那段時間，她不願意和別人見面、交流，把之前沒看過的書，全部看完了，算是給了自己一個冷靜期。

男朋友長期出軌 點圖了解更多June的故事：

帶著孩子獨居，和丈夫嘗試開放式的婚姻關係

非單身獨居，是指女生有伴侶，但雙方沒有住在一起。這些獨居女孩，大多對自己的生活有一定的標準或要求。

印象比較深刻的是陳元元，她是一位表演老師，是一個朋友推薦給我的。初次見面，她穿了一件淺色的上衣，短髮，也沒有化妝。她居住的房子是朝南的，採光非常好，陳元元已經在這裏住了近20年了。即便生了孩子，也沒有更換新住所。

點圖了解更多陳元元的開放式婚姻關係：

拍攝完陳元元之後，我發現每個人都有自己的需求，婚姻關係不一定是非此即彼的。如果你能誠實地面對自己，還能找到一個和你保持底線相似的人，是挺幸福的。

大眾都誤解了獨居這件事

現在，獨居生活的人變得越來越多，已經演變成一種社會現象。我拍了這麼多的獨居女孩，大部分人選擇獨居的原因，是她們當下沒有結婚，又不想合租，或者對另一半有明確的要求。

這個女孩叫陳婧雯，34歲。她身材非常好，個子也很高，從小到大都很有異性緣，她一直想要進入結婚，卻堅持寧缺毋濫的態度。

更多《她在家》獨居女生的故事和照片（點圖放大瀏覽）：

《她在家》陸陸續續發佈在一些平台之後，我收到了很多反饋，其中有一條評論很直接：結婚率都這麼低了，你還在鼓勵女性獨居？我覺得大眾都誤解了獨居這件事，認為這是一種不得已的選擇，比如經濟條件不允許，或者是你不合群，無法和他人長期相處……拍攝了這麼多的女孩，我發現很多人是享受獨居的，因為她們對親密關係和愛的需求，沒有急切的渴望，這與每個人的原生家庭有關。

把性、愛和慾望分開，女性的篤定感更強

床，是所有照片中都會出現的一個物件。它很私密，讓你充滿了想像。一進入陳元元的家裏，我就看到臥室大床的旁邊，擺放著一個小床，還有兩個大小不一的被褥。我便知道，她晚上會陪伴孩子一起休息。

拍照的時候，我想體現這種關係。我讓她坐在床上，一邊喝茶一邊和我聊天。她沒有看鏡頭，有點皺眉，側著頭低下去，影像裏保留了小床的被褥，好像在和世界抗爭的狀態：

我遇到過很多感情上暫時被困的女生，我覺得，當女性不再把性、愛、慾望和佔有，全部交織在一起的時候，她的篤定感是更強的，也更能自洽。

女性獨居，不僅是一種生活方式，更是一種獨居精神

平時一個人在家，我會看看書、練練瑜伽，或者打理一下植物。《她在家》這個項目，陸陸續續持續4年了，都是我利用周末時間拍攝的，已經變成了我可以持續投入時間和精力的事情。影像上，每個人都沒有極致的痛、極致的笑，看上去是非常平靜的狀態。無論她當下是幸福的、還是痛苦的，我只把自己當作一個記錄者。

我看到了越來越多不同年齡，和不同身份的女性背後的東西。獨居，它不僅僅是一種生活狀態，更是一種獨居精神，它意味著不依賴。30+的女性，這個群體更清楚自己想要什麼、不要什麼，不再為了父母勉強自己。在我看來，這是一種巨大的進步。

接下來，我希望能拍攝到更多年齡段的人，比如90後、95後，甚至是母女。拍完每一個女生之後，我們都會回到自己的生活軌道中。你也偶爾能通過朋友圈，了解她當下的生活狀態。但能讓一些正在獨居的，甚至想要獨居的女性，正視自己內心的需求、身體的模樣，覺得自己不再孤單，就是非常值得的。

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