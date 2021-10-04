浙江外賣員20公里送蛋糕不慎弄損　蛋糕店主免費修補恢復原貌

相信不少人為家人朋友送上蛋糕時，都會小心翼翼，生怕蛋糕會因任何細微的動作變形甚至損毀。
浙江杭州有外賣員為客人外送蛋糕時，蛋糕上的裝飾疑因路上顛簸而跌落。由於回程路途遙遠，他無奈下只能隨機到一間蛋糕店，自己出錢請店主幫忙修補。然而，店主陳超知道事情源由後，不但僅用10分鐘時間為外賣員修補蛋糕，更不收取任何費用，「有不少人幫過我，現在順手能幫到別人，挺好的」。
《錢江晚報》報道，80後的陳超是浙江金華人，前兩年創業在當地開設一間名為「暖獅」的蛋糕甜品工作室。陳超憶述，9月26日下午，他剛完成手頭上的工作，正在休息，突然一個身穿淺藍色上衣的外賣員推門入店，手上拎着一個8寸的卡通主題忌廉蛋糕，「小哥進來的時候，很茫然、很焦急，眼中含淚，就一個勁在說『能不能幫我修下蛋糕，我付錢』」。
原來，該外賣員是從20公里外的一間蛋糕店接單，可能因為路上減速帶或者路況不好，導致顛簸，連帶着蛋糕上的小豬裝飾移位，蛋糕出現了一個大破洞。若外賣員直接將已損毀的蛋糕送到顧客手上，肯定會被拒收賠錢。他曾想送回給賣家修補，但來回就要40公里，電動車的電量不足，配送也會超時。
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陳超知悉後，二話不說為外賣員修補蛋糕，並加固處理倒下的小豬裝飾，「反正當時我剛好空，我就答應幫他補。我們對蛋糕的破損表面添補了奶油（忌廉），並且通過增加裝飾物，盡可能抹平缺陷」。陳超表示，天氣炎熱令忌廉的穩定性不好，比較重的裝飾不加固就會容易倒下。
陳超修補蛋糕後，外賣員一度想支付修補費用，但他一再拒絕，並叮囑對方送蛋糕時要多加小心。陳超表示，自己做蛋糕8年，也送過蛋糕，知道發現蛋糕損壞是什麼感覺，「店裏的蛋糕是我自己送的，以前也出現過插件脫落、蛋糕花了等問題，那個時候只能和顧客溝通，看能不能送點東西或者打個折，實在沒辦法就只能退單了」。
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