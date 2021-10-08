十一國慶｜杭州千島湖低空航線火爆　全程1.5小時景觀一覽無遺

每逢長假期，全國各地都會出現塞車情況，少則1、2小時，嚴重的可能要1、2天，對於假期出遊卻又擔心塞車的人而言，乘坐「飛的」直達目的地是個不錯的選擇。

去年8月底，江蘇鎮江市開通了全省首條低空短途通勤航線「鎮江—千島湖」，全程僅需1.5小時，飛行高度3000多米。在飛行過程中，乘客不僅可以與機長「零距離」接觸，飛行期間地面景觀也一覽無遺，與眾不同的新奇體驗令其備受年輕人追捧。而在今年國慶期間，該航線每天的上座率都有93%。



執飛航線的「大棕熊」是10座固定翼飛機。（微博＠brucewyj）

《現代快報》報道，張鋆是一名電腦程序員，也是飛行愛好者，國慶假期一早便與朋友計劃好要體驗「鎮江—千島湖」跨省低空航線，「因為只有10月1日當天有空，我們便當天往返，早晨6點多開車從南京出發，下午6點多就到家了，12小時跨省往返，還不堵車」。

據介紹，該條低空航線可售座位數僅7個。張鋆表示，航空公司在上機前一天，就聯繫他講解了抵達時間、乘機注意事項等，上機當日更有專人在機場門口迎接，「一張機票只花了396元卻坐出了『專機』的舒適感」。由於下午2時便要乘機返回，張鋆和朋友只在當地機場的航空小鎮逛街，「雖然遊玩時間短，但能在國慶當天有如此別緻的體驗，還沒有人山人海的擁擠，感覺超值」。

「飛的」出行除了交通通暢之外，低空飛行的體驗也令他驚喜不已，「我坐在飛機的第一排，和機長、飛行員『零距離』接觸，走進機艙就能看到駕駛室、儀錶盤，每當途經一些標誌性地點，機長都會給乘客介紹一番，滿滿的儀式感」。

在國慶假期間，住在杭州建德市的孫佳也帶着4歲的女兒坐飛機到鎮江市探親。她表示，「飛的」的價錢與高鐵相若，卻是完全新奇的體驗，女兒一路上都興奮不已。如果一家人開車在單程不塞車的情況下，從建德到鎮江至少需要5、6個小時，但直達航線免除路途擁堵的煩惱，來回至少節約8、9個小時。

據鎮江潤揚通用航空公司介紹，執飛航線的「大棕熊」（Kodiak 100）是10座固定翼飛機，最高飛行時速330公里/小時，從鎮江至建德單程飛行時間1.5小時，平日每周日、三、五執飛，國慶期間則每天往返。上午9時半從鎮江大路機場起飛，當天下午2時從建德返回，單程396元（人民幣，下同），無基建燃油費。

航空公司市場部相關負責人稱，較低的票價、新奇的體驗備受周邊年輕人的追捧；航線恰好飛越寧杭經濟帶上的3省7市，可盡覽長三角美景，甚至有北京的航天愛好者專門到珠海看完航展後，自駕到鎮江專程體驗此航線。