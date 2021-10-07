十一國慶｜環球影城帶挈租借生意大增　出租魔法袍7天收益近兩萬

9月20日，北京環球影城正式開園，吸引大批遊客到訪，其中以「哈利波特的魔法世界」園區最受歡迎，不少人都蜂擁而至，甚至有人會穿起魔法袍，手持魔法棒拍照打卡。

然而，園內的魔法袍、魔法棒售價高昂，令不少人望而卻步，有嗅覺敏銳的商家就從中殺出一條「血路」，做起租借魔法袍、魔法棒的生意，甚至衍生出租嬰兒手推車、民宿等等。



出租魔法袍、魔法棒，國慶7天收益近兩萬

《深燃》報道，在環球影城，魔法袍每件售價為849元（人民幣，下同），互動魔法棒每支349元。由於價格較貴，不少人做起出租的生意。內地社交網購平台「小紅書」顯示，魔法袍租借價格約100元，魔法棒約50元。

有商家稱，早前花近一萬元購買10套魔法袍及魔法棒，後來覺察到園區缺貨，於是他又趕緊掃貨購入10多套。由於園區近期一度缺貨，不少想穿魔法袍的遊客只能租借，他手上的衣服幾乎每天都能租完，沒幾天就回本，「都是托環球影城魔法袍緊缺的福，但也是因為魔法袍稀缺，生意想擴張都不好買了」。另有商家介紹，在小紅書、微博等平台上發布出租信息後，會與顧客約定時間，在環球影城附近取貨。

魔法袍帶動線上生意

專做哈利波特周邊生意的淘寶店店主稱，自己開店5年，但今年9月份的銷售額漲了一倍，很多買家都要趕在國慶去環球影城玩，她每天只能趕時間發貨。近幾日，她發現淘寶上有大量專賣哈利波特周邊的新店鋪，並且只賣魔法袍和魔法棒，月銷量多在200+以上，導致她從廠家拿貨的價格上漲20%，售價也跟上漲15%。

她承認，店舖要獲得環球影城的授權門檻太高，其店並非正版授權商家。不過她提到，自己拿貨的廠家自稱是環球影城的代工廠，有貨想自己賣到國內，所以留了尾貨給淘寶商家。

商品版權模糊，缺貨引起「押金戰」

事實上，淘寶上的魔法袍，大多處於版權模糊地帶。想擴張租借業務的商家曾考慮在網上買魔法袍，但發現網上購買和環球影城的正版比起來，透光度明顯不一樣。有商家稱，如果真是哈利波特的粉絲，就能輕易覺察出正版和盜版的區別，在環球影城買的正版魔法袍，租賃空間才更大。

由於環球影城魔法袍價格高，再加上一度缺貨，都讓租賃市場風生水起，甚至打起「押金戰」。有商家透露，手上的魔法袍價格800多元，押金都是800元，由於市場上供不應求，若是只需3、400元押金，就極有可能不是正版，「現在市場這麼稀缺，正版的商家肯定不願意降押金」。

有商家在環球影城出租嬰兒手推車，日賺2000元。（深燃／淘寶）

出租嬰兒手推車，日賺2000元

有出租嬰兒手推車的商家稱，國慶節每天早上6時就要從門頭溝出發，花兩小時奔向60公里以外的環球影城送車，趕上8時開園讓顧客取車，直至晚上10時顧客離開，就要再趕到環球影城收回嬰兒手推車，來回花費4個小時。國慶節期間，她每天能租出3、4輛，流水2000多元，回本速度比魔法袍更慢。

前述商家表示，自己在網上見到上海迪士尼有同類業務，才萌生在環球影城出租嬰兒手推車的想法；她買一輛嬰兒手推車價格約1000元，其中一輛高端的嬰兒手推車價格為3500元，總成本上萬。她表示，日租價格約100元，雖然與園區的價格差不多，但相比起座位更舒服，還配有雨套；起初她收取1000元押金，但沒幾天同行就愈來愈多，而且打出 「不收押金」的旗號吸引顧客，在競爭壓力下她也不收押金了。

民宿、代購生意難做

此前受民宿管理政策影響，北京大量民宿在途家、愛彼迎等有短租住房業務的平台上下架，不少看重環球影城的民宿商家血本無歸。有店家從7月份開始就在微博上推廣，裝修花了不少錢，但現在都是空置狀態，「成本不要提，根本不能去想成本的事」。

有經營者感嘆，現在大家都是偷偷摸摸做，像是打「游擊戰」；即使有人在網上諮詢，她都會多聊幾句判斷到底是顧客抑或調查人員，交流中不會透露具體地址，也不會主動發布跟店面有關的信息。

除了民宿，代購生意也不好做。不少嘗試在環球影城代購的人稱，官方正版商品不會降價，即使憑藉員工身份用優惠價格購物，當中的利潤亦很小。