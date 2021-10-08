男子自恃聲音酷似王思聰　杭州女粉絲墮網上情緣騙局損失逾三萬元

上海一名張姓男子冒充內地前首富王健林之子王思聰進行詐騙，結果浙江杭州一名本是王思聰鐵粉的胡姓女子果真上當，愛溢於言表，不顧一切地答應對方一切索錢行為，甚至單純以為這只是對方在考驗自己的誠意，最終損失3萬餘元人民幣。目前，張男因涉嫌詐騙罪，已被依法刑事拘留。



案情指，張男聲音酷似王思聰，他上月在微博看到胡女對王思聰的「愛意」留言後，便萌生以此騙財的念頭，於是添加對方微信好友。一開始，張男並沒表明自己是誰，只是一直用語音聊天，惟胡女聽到對方聲音後，不禁小鹿亂撞，結果再三追問下，張男決定放棄「偽裝」，裝作其「王思聰」身份不小心被識破，以此博得對方的信任。

此後，胡女的感情一發不可收拾，深陷與偶像濃情蜜意的幻想。張男見時機成熟後，便突然以同意見面甚至結婚為由，多次向胡女索要路費、彩禮費等，而後者竟也沒有起疑，甚至單純的以為這是對方在考驗自己的誠意。結果，張男收到錢後便猶如人間蒸發，可胡女此時仍不覺自己被騙，反而認為如果對方不想結婚，能退回彩禮便好，最終得知此事的家人為讓胡女清醒過來，決定果斷報警。

查出張男真實身份後，警方隨即對其賬戶進行凍結，而抱有僥倖心理張男此時又突然聯繫胡女，試着協商退錢，並讓對方撤案。為盡快讓賬戶解凍，張男最後自行到派出所說明情況，並在民警追問之下將犯行全盤托出。