鄭州法院5頁裁定書卻現10處錯漏字　連原告姓氏也「魏」變「魂」

5頁的民事裁定書中竟出現10處錯字、漏字，當中還包括原告的名子？這不可思議近日出現在河南鄭州市二七區人民法院，由於製作法律文書都如此不嚴謹，原告魏先生周五（8日）表示，他甚至懷疑裁定有沒有做到公平公正。



今年上半年，由於房屋拆遷補償合同糾紛，49歲的魏先生決定將侯寨鄉麥秸垛溝社區管理委員會告上法庭。鄭州市二七區人民法院審查認為，原、被告之間的糾紛涉及「有效人口」的認定等情形，不屬法院受理民事訴訟範圍，遂在8月27日作出裁定，駁回原告魏的起訴。

然而，拿到裁定書的魏先生十分不滿之餘，還發現該民事裁定書錯誤頻出，如將「過渡費」打成「過度費」，將「宅基地」打成「寵基地」、「它基地」，將「低於」打成「低子」，將「安置住房」打成「安量住房」等，還有多處漏字。

更匪夷所思的是，魏先生的姓氏竟被打成了「魂」。他表示：「製作法律文書都這麼不嚴謹，甚至讓我懷疑他們在判我這個案子時候有沒有做到公平公正。」

對此，該案主審法官李某回應指，經與核實，裁定書上的錯漏字現象為原告上訴狀、被告答辯狀書寫錯誤，並稱他們的裁定書盡量保持原汁原味性，原被告怎麼寫的，他們就怎麼打，「如果是本院認為的部分寫錯了，我們會負責的」。

至於裁定，他表示該案是經過審判委員會討論的，結果是合理合法，又指案件已經上訴，「看鄭州中院怎麼判吧」。

據了解，最高人民法院曾在2018年下發《關於全面提升裁判文書質量切實防止低級錯誤反復發生的緊急通知》，要求各級法院加強源頭治理，健全工作機制，落實司法責任，切實提升上網裁判文書質量。