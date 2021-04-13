深圳衛健委粵語疫苗接種通知被揭用錯字　小編貼地回應：抄X低先

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-13 12:36

深圳衛健委微信公眾號昨日（12日）公布最新消息，提醒在廣東的港澳人士，由今日（13日）起可在深圳7間醫院接種新冠疫苗。 由於文章以口語化書寫，不少網民紛紛留言大讚「好有親切感」。同時，有網民指出文章中有部分用文錯誤，未料深圳衛健委微信公眾號小編「深小衛」的回覆竟語出驚人。

文章以粵語書寫，詳細列出常見的接種新冠疫苗疑問，包括「幾時有得打？」、「使唔使錢？」、「打嘅系邊種疫苗？」、「點樣預約？」、「系邊度打？」等。有網民留言稱，文章中的「系」應該用「喺」，兩個字是有區別；「深小衛」見狀即留言「又學到嘢啦，抄撚低先！」。

網民： 「系邊度打」其實應該是「喺邊度打」，這兩個字是有區別的。 簡單來說 系：是 am is are 喺：在 at 深小衛： 又學到嘢啦，抄撚低先！

另外，有網民反駁稱

個嗰（前述網民）唔識扮識 系：系統 係：是 喺：在 真係誤人子弟

（深圳衛健委微信公眾號）

事實上，深圳衛健委微信公眾號的風格多以輕鬆為主，使用的配圖貼近年輕人的流行用語，與其他官方帳號不同，因此一直被網民笑稱是「假的政府公眾號」。

上月底，深圳市鹽田區東和社區的新冠疫苗宣傳標語「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」，因為模仿流行曲《學貓叫》的歌詞爆紅，不少網民更表示「有聲有畫面」。其實，標語的創作者正是「深小衛」新媒體團隊編輯陳永祥，靈感則來源於其兒子常常播放《學貓叫》的玩具。

深圳市鹽田區東和社區的新冠疫苗宣傳標語，因為模仿流行曲《學貓叫》的歌詞爆紅。（九派新聞）

對於深圳衛健委作為官方帳號，何以與其他政府部門的風格不同，「深小衛」接受《南方都市報》採訪時稱，過去的政務宣傳是「60後」的風格，由於團隊成員以「90後」為主，基本都有媒體工作背景，或醫院系統中搞宣傳的經驗，因此團隊以「前浪」和「後浪」相結合，並以「後浪」為主，令公眾號呈現出「90後」的風格。

（深圳衛健委微信公眾號／微博）