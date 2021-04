深圳衛健委粵語疫苗接種通知被揭用錯字　小編貼地回應：抄X低先

文章以粵語書寫,詳細列出常見的接種新冠疫苗疑問,包括「幾時有得打?」、「使唔使錢?」、「打嘅系邊種疫苗?」、「點樣預約?」、「系邊度打?」等。有網民留言稱,文章中的「系」應該用「喺」,兩個字是有區別;「深小衛」見狀即留言「又學到嘢啦,抄撚低先!」。

網民:

「系邊度打」其實應該是「喺邊度打」,這兩個字是有區別的。

簡單來說

系:是 am is are

喺:在 at

深小衛:

又學到嘢啦,抄撚低先!