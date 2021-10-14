湖南衛視沈夢辰提價賣「原味」二手衣物　網民：藝人還是良心點好

近日，有網民發現湖南衛視主持人沈夢辰，在某二手交易平台中，將自己穿著過的服裝提價近3倍再進行售賣，引發廣泛關注，更有人直言「做藝人還是良心點好」。



據網民爆料指，沈夢辰在某二手交易平台中註冊個人賬號，售賣自己穿過的二手衣物，並在店舖簡介中寫到，「本店全部都是正品」、「一經售出絕不退換」等。

目前，沈夢辰店舖中有20件在售物品。其中最新上架的一件潮牌襯衫售價為900元（人民幣，下同），而她標註的原價為2999元，即是「三折出售」，且不包郵費。

起初，有網民認為，2999元原價的襯衫，且維持到九成新，僅僅買個「零頭」並不過分。然而，沈夢辰所售賣的這件襯衫，在品牌的官方旗艦店中亦有售賣，但原價只有399元，優惠後的價格更是只有334元，與900元相差甚多。

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事件登上微博熱搜榜，有網民表示：

「想錢想的臉都不要了」。



「你這麽缺錢？翻3倍出售，你何德何能？」。



「衣服賣的還是多多少少有點貴了」。



「送給我我都不要，雖然窮但是不愛穿別人剩下的，覺得不幹凈」。



「別人閒魚是為了防止浪費，她靠閒魚短時間賺好幾百萬呢」。



亦有爆料指，2019年時在沈夢辰的店舖中購買過，一件奢侈品牌的二手服裝，但疑似是假貨，且質量非常低級。對此沈夢辰就回復稱，自己不是找代購購買、「你去專賣店驗貨吧」、「哪有那麼多假貨」等。

除此之外，亦有網民發現，沈夢辰在店舖中售賣二手鞋品時，還曾打過「原味」的噱頭。

近年來，湖南衛視新一代主持人沈夢辰的事業發展可謂迎來高峰，她在多檔綜藝節目中都有拋頭露面，而且她與湖南衛視主持人杜海濤的戀情，亦一直受到眾人的關注。