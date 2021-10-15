暖聞｜深圳媽媽拍片記錄抗癌　丈夫剃光頭打氣獲讚模範

深圳女子陳陳本月就要過37歲生日，除了母親和妻子，她還有抗癌者的角色，在短片平台暱稱為「抗癌中年少女陳陳」，之所以叫少女，也是因為那與年齡不似的外貌。而在丈夫范先生眼中，樂觀的妻子一直都是個少女，日前，他幫癌症妻子剃頭後，把自己頭髮也剃光以表達支持，溫馨而有趣的畫面令相關話題衝上了微博熱搜。



2014年，陳陳一家來到深圳，翌年，作為愛情結晶品的女兒降臨世上。然而好景不常，2016年底，即女兒一歲多的時候，陳陳突然發現自己聽力下降，之後確診為鼻咽顱底腺樣囊性癌，腫瘤包裹在頸動脈，手術難度很大。

2017年1月，雖然經過驚險的手術，腫瘤被切除，惟4個月後，腫瘤就復發，這次長到左眼視交叉神經上，令陳陳的左眼無法轉動，雖再接受手術，但醫生告知由於腫瘤是長在涎腺上的，類似神經一樣密密麻麻分佈的，故沒有辦法根除。

僅僅2個月後，腫瘤再一次復發，長在了腦幹附近令陳陳遭受痛級最高達9級（滿級10級）的劇烈頭痛。為免對人傷害太大，當時醫生們一致認為不能再切下去，「做了手術估計就變成植物人了」。最後，陳陳選擇了放療化療和靶向藥治療。

范先生與陳陳已攜手走過了近十年。（南方都市報）

經與腫瘤「和平共處」近四年後，陳陳今年8月確認再一次復發，腫瘤長在右眼視交叉神經附近，令其右眼視力模糊和視野缺失。這次，陳陳開始把各種軟件的會員停掉，只怕等她兩個眼睛都看不見了後，丈夫會被亂扣錢。在大劫當前，陳陳亦不忘用幽默口吻憶述一番。

雖然治療艱辛，第一次放療時甚至嘴巴直接爛掉，但在朋友圈或短片平台，陳陳向外界展現的總是活潑的一面。在剃了光頭後，陳陳還給自己買了假髮，並模仿流星花園中的F4唱起了歌，「我不希望把負面的情緒帶給別人，我有時候開玩笑說，我的偶像包袱有點重」。

另一方面自妻子首次確診，范先生就停止了工作，全心全意照顧沒辦法獨立生活的對方。這次復發後，他再一次辭去工作，而在陳陳分享的影片中，也常見着范先生的身影，某次他還用生動幽默的畫面科普了頭暈、嘔吐等治療後產生的副作用。

值得一提的是，范先生在幫妻子剃頭後，還一下子把自己頭髮也給剃光，令妻子甚感驚訝，惟隨後夫妻二人的哈哈大笑，讓畫風立即溫馨起來，甚至走紅網絡，「模範丈夫」的稱號也油然而生。

不過范先生認為這是過譽了，強調妻子當年也是犧牲了很多而跟他來深圳，現在輪到他來照顧對方也是應該的。

陳陳最放不下年紀尚幼的女兒。（南方都市報）

面對未來，陳陳表示自己對於最壞的結果已做好心理準備，惟她最放不下年紀尚幼的女兒，一想到不能陪伴對方長大就忍不住落淚。

因此，除了是向網友科普、給病友作鼓勵外，陳陳在社交平台上記錄抗癌過程的原因，也包括了通過這種方式盡可能給女兒留下一些影像的冀望，「以後可以給孩子看一下媽媽」。范先生則表示，會更珍惜和妻子相處的每一天，「活一天賺一天」。