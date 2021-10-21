佛山女吸麻醉藥中毒亡　兇手犯強姦罪被起訴　為何非故意殺人罪？

廣東佛山市高明區23歲女子陳某梅，今年初酒後被39歲的上司彭某帶到酒店開房，其後身亡。屍檢報告顯示，陳某梅因麻醉藥品七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。事後，彭某涉嫌強姦致人死亡被警方刑拘。案件昨日（20日）在廣東佛山中院開庭審理，檢方以強姦罪對彭某提起公訴。

此案引起網民高度關注，不少人提出彭某為何被檢方以強姦罪起訴，而非與殺人罪兩罪併罰。同時，七氟烷的生產、銷售問題亦備受關注。



網購麻醉藥伺機作案

去年12月27日，陳某梅入職梅州市某建築工程有限公司，擔任公司資料室員工，於佛山市高明區工作。據佛山市人民檢察院起訴書，2018年起，彭某發現自身存在性功能障礙，遂觀看迷姦影片，並網購情趣用品、多種安眠藥和麻醉類藥物七氟烷等，伺機作案。

今年1月23日，彭某得知陳某梅失戀，認為有機會與對方發生性關係，於是邀請她食宵夜，唱卡拉OK喝酒，並攜帶七氟烷和情趣用品赴約。次日凌晨2時許，他們入住某酒店，彭某趁陳某梅入睡時將七氟烷倒在紙巾上，並放置於鼻子下使她吸入；彭某趁對方昏迷後實施姦淫行為，但最終因無法勃起而未能得逞。清晨5時許，彭某發現女方昏迷不醒，因怕事情敗露遂出門丟棄七氟烷瓶子和情趣用品；至清晨6時許，彭某返回酒店後報警，謊稱女方醉酒不醒。

轄區派出所民警和醫護人員到場後，當場證實陳某梅已死亡。經法醫學鑑定，陳某梅符合因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。佛山市檢察院認為，彭某違背婦女意志，使用麻醉藥物的手段，強行與婦女發生性關係並致其人死亡，應當以強姦罪追究其刑事責任。

家屬：希望兇手判死刑

家屬透露，案件昨日已審理完畢，法院將擇期宣判；代理律師告知，庭審中彭某承認了部分犯罪事實，並稱七氟烷通過網購得到，此前沒有侵害其他女性，向彭某網售七氟烷的賣家已在深圳被警方拘留，將另案處理。此前，家屬已提起附帶民事訴訟，向彭某索賠死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等逾190萬元。彭某的代理律師曾通過法院向受害者家屬提出調解，希望獲得諒解並提出2、30萬元的賠償方案，但家屬堅決反對。

案發後，陳某梅所在的公司曾對外發布聲明，稱積極配合警方工作，並盡全力提供相應的幫助。家屬提到，公司已表達慰問，提供相應的援助金額，因此他們不再追究責任。惟事發至今，彭某的家屬一直沒有與受害者家屬接觸，也沒有打過電話表達歉意。目前，陳某梅的遺體仍停放在高明區某殯儀館。

為何不是強姦與殺人兩罪併罰？

《中國新聞周刊》報道，北京慕公律師事務所律師劉昌松解釋，強姦時採取掐頸、捂口鼻等暴力手段，或者使用麻醉藥物過量，導致被害女性死亡，一般只定性為強姦罪，因為該罪的6種加重處罰情節中已包含此類情況，法定最高刑可達到死刑，不會導致罪刑失衡而放縱犯罪。若強姦後為了滅口等目的殺害被害女性，則應以強姦罪和故意殺人罪數罪併罰。

北京市京師律師事務所范辰認為表示，本案中，彭某對被害人實施下藥迷倒的行為，其主觀目的是為了強姦被害人，並非故意傷害或過失致人死亡。因此，公訴方以強姦罪追究其刑事責任是正確。

此外，七氟烷的生產、銷售問題也備受關注。據報道，目前七氟烷未被列入管制類麻醉藥品，但屬於嚴格管理的處方藥，不少人仍能通過各種渠道獲購得此藥。裁判文書網顯示，近年來屢現因銷售七氟烷等迷藥被追究刑責的案件，包括有犯罪分子通過社交平台發布七氟烷、咪達唑侖注射液等藥品可用於催情迷奸的文字，並對外出售相關產品，同時發送在迷姦方面的使用方法及使用效果等信息。