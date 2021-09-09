央視全新綜藝「戰隊」進擊娛樂圈　女神級主播們無懼「死亡高清」

萬萬沒想到，有一天我也會蹲央視的綜藝節目……前幾天的《央young之夏》大家看了嗎？相聲、小品、魔術雜技信手拈來，好傢伙，這節目質量遠超其他綜藝。



主持人李思思一襲古典長裙輕盈飄逸，宛若仙女絕美下凡。「冰皮月餅」戰隊一曲《爺童回》，以一首歌串起14部國產動畫，網友紛紛感嘆「爺童回」！央視出品，必屬精品！

網友對此進行了總結：《論央視給娛樂圈才藝綜藝打個樣結果成了巔峰這件事》。 這節目質量，可以啊！你可能會問這究竟是一檔怎樣的節目？讓我們帶你一探究竟！

女神全部才貌兼備 主播rap歌清晰到不用看字幕 點圖了解更多這節目爆紅原因▼▼▼

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國風走秀，一秒切換

40多位主持人分成四個小組，分別是由康輝和莊曉瑩領銜的「康莊大道會贏」，由撒貝寧和尼格買提領銜的「Sunny姐妹團」，由王冰冰和月亮姐姐領銜的「冰皮月餅隊」，以及由張韜和倪萍領銜的「韜倪喜歡隊」。讓人印象深刻的，有「冰皮月餅隊」上演國風走秀。王冰冰、李梓萌、月亮姐姐同台上演從現代裝到古裝的一秒切換，引起了眾多網友圍觀。

第一個出場的是氣質絕佳身高172CM馬凡舒，2014年進入央視的，入行至今主持的都是體育類節目。馬凡舒長相甜美，一身粉色西裝短裙出場性感大方，芊芊細指輕握綠色的油紙傘，轉身秒變古裝。一向以嚴肅主持風格示人的新聞主播剛強穿越時空，化身成了一個手拿折扇的白衣書生。看節目的童鞋才會知道，什麼叫做「開口跪」！如果說剛強走的是文人路線，那麼李梓萌走的就是俠女路線，一文一武，相得益彰。「國民女神」王冰冰出場時還是一身利落的西服，可轉眼間便換裝成了嬌羞明媚的閨閣少女。這彈幕，都快擋著我看冰冰了！

這一場變裝走秀徹底打破了我們對央視主播的固有認知，《新聞聯播》中的剛強，絕對是妥妥的「老幹部」形象。《新聞聯播》中的李梓萌，更是知性、端莊的代名詞。這樣的差異性對比，讓央視名嘴們徹底出圈！單是這一個節目，就收穫了b站30多萬的播放量！

康輝和朱廣權rap上熱搜 兒歌串燒點擊量破350萬

一段rap，直接把康輝和朱廣權送上熱搜！更有網友發出靈魂感慨：根本不需要字幕！口齒太清晰了！聽rap卻不需要字幕，恐怕也只有央視的主播們敢這麼搞。沒辦法，人家的口語功底擺在那兒了！這兩位可是「老網紅」了！朱老師在B站爆火，他的鬼畜視頻，最高坐擁800w播放量，是妥妥的頂級流量。康輝呢，則是因為臉頰肉鼓鼓，被大家親切地稱為「小松鼠」。

在B站，「冰皮月餅」的動畫歌曲大串燒點擊量已經成功突破350萬，是目前所有節目中播放量和評論量最多的一個。看看彈幕，滿屏都是「淚目」、「感謝陪伴」、「童年是最好的禮物」，看來是擊中了網友的淚點無疑了。網友會感慨說：「這唱的不是歌，是我的童年時光。」

央視的顏值太能打了

《央young之夏》不光節目質量能打，主持人們的顏值更是經歷了央視鏡頭的考驗。近幾年的央視一定是掌握了財富密碼：顏值！在《央young之夏》中還有一個生面孔很強勁，她就是27歲的馬凡舒，這位美女主持的顏值不輸王冰冰，氣質也很百變。

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眾所周知，央視的鏡頭可是「死亡高清」，無濾鏡無美顏。馬凡舒連這都抗住了，現實裡得有多好看啊？2014年，馬凡舒成功入職央視，成為央視體育頻道《足球天下》欄目的固定主持，贏得大量球迷關注，也成了萬千直男心目中的女神。在這之後，除了日常出鏡《足球天下》，馬凡舒還搭檔央視體育其他主播，參與了《豪門盛宴》、《掌握亞洲杯》、《FIFAOnline3》職業聯賽全明星賽的錄製。在今年7月，她已經成功升格成為央視總台主持人。也就是說，未來的節目和大型晚會上，我們會越來越頻繁地看見馬凡舒的身影。

國民初戀王冰冰 英姿颯爽莊曉瑩

去年年末，一個叫做王冰冰的女記者突然進入大眾視野。一襲艷紅的大衣，一張清純的臉蛋，一抹甜美的笑容，她幾乎在一夜之間火遍大江南北。她被稱為「央視最美女記者」，還被譽為「新晉國民初戀」。不少人單方面宣布戀愛，嚷著「太陽暖暖的，但我的心是冰冰的」。前段時間王冰冰入駐B站後，更是引起一陣轟動。每一條視頻的播放量都很驚人！不得不說，王冰冰的走紅絕對稱得上是「現象級」事件。從一個原本並不出名的央視記者，搖身一變成為迷倒全網的「頂流主持人」，她甜進了大眾的心扉。

2021年1月7日，CCTV-7播出了新一期《國防科工》節目。節目展現了第82集團軍陸航某旅進行訓練的壯觀場面。這期節目，突如其來的爆火……讓央視爸爸摸不著頭腦。聽了國產武裝直升機的技術改進知識點，觀眾想說：這樣的節目多來幾期！讓軍事節目也變得好看起來的記者叫做莊曉瑩，在幹練的短髮襯托下，她看起來英姿颯爽。任憑身後直升機如何起飛，莊曉瑩全程淡定脫稿。這一回的網友，心裡想的是：手是冰冰的，心是瑩瑩的。

央視還是你央視

《央young之夏》 共播出了五個小時，節目總共18個。換湖南衛視搞12期都可以，央爹一晚上搞定四輪公演。這樣的豪華陣容，讓步不免想到同台的春晚。現在，壓力來到了春晚這邊。網友：這些年只用來主持真是太浪費了！自己上啊！

央視：本想讓娛樂圈自己發展下去，結果長歪了，只能來打個樣了。好好看看什麼叫中國共產黨要始終代表中國先進文化的前進方向。最後呢，希望央視繼續開闢新頻道，日站君已經開始期待下一集了！

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