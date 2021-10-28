上門按摩App暗藏安全隱患　律師：技師顧客爭議時恐變羅生門

現今網絡發展迅速，市民即使足不出戶，都可以透過不同渠道享受各種服務，例如點外賣、買衣服等等。

近期，內地出現了不少提供上門按摩的App，在一定程度上是方便市民，但潛在的安全隱患、色情交易、法律糾紛等風險不容忽視，極易成為市場監管盲區。

有律師指出，當技師和消費者出現爭議時，這種隱蔽性強、無第三方介入的事件可能會成為「羅生門」，考驗道德和法律。



《半月談》報道，只要在手機應用程式商店搜索「上門按摩」，就有多達100個的相關應用可供下載，下載量從幾十萬到數百萬不等，不少應用的評論數上萬。在不少上門按摩App中，註冊的按摩技師多為身材火辣、面容姣好的女性，也有部分應用軟件提供年輕的男性按摩技師服務；大部分技師的個人介紹中，都關注長相、身材而非專業技術水平，其中不少技師的照片和影片都充滿性暗示，又有「男士尊享」的特殊標籤，或要求先繳交價位不等的預約「誠意金」等。

在其中一款上門按摩App支付一定金額的「誠意金」後，共有5名女性技師應約，其中一人報價精油按摩3小時要1200元。當再追問是否有其他服務時，對方則稱「先按摩，現場再聊，平台不讓聊」。不少App都宣稱技師擁有專業資格認證，點入App後卻無法查看技師資格認證。部分平台在廣告中註明「長期招聘技師」，但應聘成為平台技師只需提供姓名、性別、年齡、工作經歷等基本信息，並不需提供專業資格證明。

有某平台的女按摩技師坦言，上門按摩時曾受到顧客騷擾，而按摩過程中「打擦邊球」的情況很常見。近期，重慶市公安局治安總隊明察暗訪，在調查中曾透過網上App下單邀請3名女技師上門按摩，期間詢問是否能提供「特殊服務」時，其中兩名女技師明確拒絕，另一人則表示「如果加錢，可以考慮」。

網絡預約上門按摩暗藏諸多風險。中國政法大學刑事司法學院副教授李懷勝、重慶市消委會投訴部主任喻軍表示，相對私密的空間中，消費者與技師的人身安全與財產安全都很難保障，而且一旦有侵害行為發生，很難採取有效措施予以制止。由於該新型服務業缺乏行業標準及責任界定，極易產生消費糾紛乃至法律糾紛，比如消費者對服務內容出現爭議時，如何投訴、如何取證等都很困難。

西南政法大學教授程德安等專家稱，通過App預約上門按摩作為一種新型服務方式，目前幾乎處於監管盲區，將成為一個難以迴避的社會問題，亟待引起相關部門重視。目前，首要之舉是提高消費者與服務者的權利意識，無論是消費者抑或技師，在服務過程中都應注意留存證據，例如在提前徵得對方同意的前提下對服務過程錄音錄像，規避法律糾紛。同時，鼓勵消費者及服務者監督舉報各類不法行為。

其次，要壓實平台發揮主體責任。報道指，部分App設置了用戶色情、暴力等敏感發言的屏蔽功能，並開通舉報通道。李懷勝表示，對於他人利用平台實施犯罪的情況，平台在一定條件下需承擔連帶責任。因此，平台應加強對技師的資格認證及管理，同時維護技師的合法權利，還要對服務內容進行嚴格管理，以防走偏。

程德安指出，相關管理部門也要肩負責任，比如網信、工信部門加強對應用平台內容、流程的規範以及對涉黃內容的審查，工商、公安部門強化對平台的日常提醒和事後查處、警示，還要發揮社會監督作用，設置有獎舉報等，讓上門按摩服務不敢走偏。