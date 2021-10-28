春秋航空有旅客因觸太平門與空姐爭執　網民：空姐很負責任

近日，有網傳視頻顯示春秋航空航班內，一名乘客在飛機起飛前，因將手伸入太平門蓋板內被制止，而與空姐發生口角。事件在網絡上傳播後，引發廣泛關注，網民紛紛表示該乘客應該被驅逐下機。



據《九派新聞》報道，周一（25日），春秋航空一班由濟南飛往深圳的航班起飛前，一名旅客因意圖拉動太平門而與空姐發生爭吵，引發圍觀。

網絡視頻顯示，一名情緒激動的空姐稱，自己確實對此很激動，這是安全規定，自己沒有做錯。而一名坐在太平門旁的男性乘客，則一直要求空姐調取閉路電視，並稱「沒監控就該幹嘛幹嘛去」。該空姐則說，「我就在這裡看這個門（太平門）」。

短片經發布後，引發網民熱議：

「這個空姐很負責任」。



「安全無小事」。



「她的情緒激動保護著全飛機乘客的安全，不為過，應該褒獎」。



「（這名乘客）必須嚴懲，置所有乘客的安全不顧，給空姐點讚」。



「一個無知動作可以滅了一飛機乘客的生命」。



對此，春秋航空回應稱，空乘人員宣傳安全出口座位知識期間，該涉事旅客將手伸入應急出口的蓋板把手，在被乘務員制止後發生爭執。經乘務長評估後，認為該旅客不符合坐在安全出口的標準，並為其更換位置，航班未受影響。但春秋航空就未透露是否有後續進一步措施。