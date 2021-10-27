港識深事｜微信支付公益計劃每周1分錢享愛心餐　逾6萬清潔工受惠

每天清晨，被譽為「城市美容師」的清潔工人都會準時出現在街頭巷尾打掃，保持地方整潔衛生，卻極少在用餐時間出現在市民的視線中。昨日（26日）是廣東省第28屆環衛工人節暨深圳市第5個「關愛環衛工人日」，深圳就為全市清潔工人送上「愛心餐」。

「愛心餐」全稱「美麗深圳·微信支付愛心餐公益計劃」，今年8月起在深圳福田試點，10月中旬開始覆蓋深圳全市所有市政清潔工人，計劃年內送出60萬份愛心餐。據介紹，首批加入計劃的商戶包括真功夫、永和大王、漢堡王、吉野家等十多個連鎖品牌，在經歷近2個月試點後，計劃已全面開放服務商、商戶免費對接。



《南方都市報》報道，深圳市田面村是深圳率先實施城中村改造的典範，8萬多平方米的街道，由洪姐帶領的16名環衛工人守護。2003年，洪姐從湖南到深圳，至今已擔任清潔工18年。在「愛心餐」試運營的第一周，洪姐與工友便收到附近餐廳店員的邀約，持愛心餐券以「一分錢」用餐，「平時飯點時間我們不好意思去餐廳吃，都是打包在外面吃」。她表示，「一分錢愛心餐」不僅便宜，還讓她和工友有一起坐下來吃午飯的機會。

「美麗深圳·微信支付愛心餐公益計劃」由深圳市城市管理和綜合執法局、美麗深圳公益基金會、騰訊公益和微信支付共同發起，餐食由微信生態中的愛心企業以成本價提供，愛心餐餐券成本資金由微信支付通過騰訊公益慈善基金會捐贈。通過計劃，深圳超過6萬名的清潔工人只需首次實名身份認證後，就能每周在微信小程序上領取一張愛心餐券，以一分錢在全市近千家門店享用一頓愛心餐。

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位於深圳福田區東海繽紛商場的四季椰林餐廳，是本次計劃最早試點的商家之一。店長李亦連介紹，餐廳提供的愛心餐為一份燒臘煲仔飯，店內更立下一個不成文的規定：「環衛工人無論何時前來，我們餐廳都願意為環衛工人留一張桌」。他表示，見到清潔工人不管風吹日曬都在街邊工作很辛苦，希望能提供一個好的就餐環境，讓他們可以安心用餐。儘管預留桌位，但仍然有靦腆的清潔工人不願意在高峰時段坐在店內用餐，因此該店亦提供了堂食免費打包服務。

據介紹，「微信支付愛心餐計劃」未來將推出「愛心餐一塊捐」公益項目。微信用戶在掃碼點餐過程中，可在訂單結算頁上捐贈1元，低門檻參與「愛心餐」；用戶的捐贈會直接到帳美麗深圳公益基金會的帳戶，用戶隨時可查詢捐贈記錄。