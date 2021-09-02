真．關公災難｜涉違建沉降需拆件搬走　湖北荊州關公像已「斬首」

湖北荊州古城東南側的「關公義園」，內有一座兩層高關公文化展示中心，中心上方是一個巨大的關公雕像，號稱是全球最大的關公像。然而，雕像被指是違法建築，且關公文化展示中心未經消防驗收就開門營業，之後更出現沉降。

在園區開園5年後，關公雕像頭部昨晚（9月1日）被拆除。今日（2日），湖北荊州旅遊投資開發集團有限公司董事長鄧勇確認，關公雕像搬移工程正式啟動。據此前報道，關公雕像將搬至荊州區點將台。



關公義園在2016年6月17日開園，關公雕像亦於同日落成。（中新社）

《上游新聞》報道，關公義園於2014年2月動工，佔地面積228畝，項目投資額達15億元（人民幣．下同），並在2015年被評為湖北省第五批文化產業基地，又獲納入中國文化產業重點項目庫。2016年6月17日，荊州關公義園開園，園內一座淨高48米、重1200餘噸的關公雕像，號稱是全球最大的關公像。雕像下面是一幢兩層建築，名為關公文化展示中心，一樓有藝術館及劇場，二樓則是關公故事長廊。當時對外宣稱該園是「荊州旅遊的新地標」，但多年來經營慘淡。

去年7月，關公雕像被指是違建。荊旅集團一名工作人員透露，按照消防部門的要求，位於關公雕像內部的防排煙系統需要整改。由於關公雕像已經建成，如要整改就必須整個破除，基本上不可能。此外，關公文化展示中心與地面相接處出現縫隙，最寬處約有7厘米；中心台階附近部分地板有凹陷，與水平面呈30度彎曲。

去年10月，住房和城鄉建設部通報稱，湖北省荊州市在古城歷史城區範圍內建設的巨型關公雕像，高達57.3米，違反《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，破壞古城風貌和歷史文脈。通報要求湖北省住房和城鄉建設廳結合職責，配合有關部門跟蹤指導荊州市做好巨型關公雕像項目整改。

去年12月，湖北省電子招投標交易平台發布的《關公雕像搬移工程——像體銅片拆解及異地組裝項目報建公告》顯示，雕像拆除後將異地組裝，將搬至荊州區點將台，該部份工程的投資額達4000萬元，整個工程總投資額達1.55億元。工程主要建設規模及內容包括約50畝的雕像用地面積，像體銅片拆除及異地安裝；拆除像體內骨架；原址基座及廣場修整；重建關公基座及像體骨架；新址廣場及景觀工程。

值得一提的是，點將台與關公淵源頗深，位於荊州市城郊西北4公里處。點將台本為夯土簡易築就，台高10米，方圓十餘畝。據傳，關羽北攻曹仁前築此高台，閱兵點將，操練軍士。點將台東北方，有一座十餘米高的小山丘，名曰拍馬山，據傳是關羽北攻前拍馬演練的場所。