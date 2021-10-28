攜同15歲親兒盜竊被捕　四川漢竟辯稱想「以身試法」讓子醒悟

四川武勝縣一名38歲張姓男子日前因涉嫌盜竊被捕，然而令警方意外的是，與其一同作案的3名同犯均為未成年人，更包括張男年僅15歲的親生兒子。對此，張某竟辯稱，自己是因兒子常常參與盜竊，他多次管教無果，才決定「以身試法」，以讓兒子看看會如何被法律懲處的，從而醒悟。



事源本月1日，武勝縣城一名車主到屋苑地下停車庫時，發現其寶馬車忘記鎖門，車內3萬餘元人民幣現金和香煙不翼而飛。警方接報後立即到現場展開調查，並調閱閉路電視畫面，發現了3名疑犯身影，而在另一處又發現了另一疑犯，可是因作案時間正值深夜，監控位置又較遠，故疑犯輪廓模糊。詎料翌日晚上，一家酒店的地下停車場再次發生未上鎖車輛財物被盜事件。閉路電視顯示，作案者共有3人，其中一人與前述案件疑犯體貌輪廓相似。

至3日凌晨2時許，巡邏民警發現張男與3名未成年孩子現身一酒店地下車庫出口，形跡十分可疑，於是上前盤查，見4人神色慌張遂將其帶至派出所進一步訊問，結果發現他們正是近日多起同類案件的疑犯。據警方介紹，自上月底起，他們便多次以停放在街頭或地下車庫未上鎖車輛為目標，通過「拉車門」方式盜走財物，已查實的涉案金額達3萬餘元。

對於為何帶上兒子一起違法，張男稱，兒子是他與前妻的孩子，已輟學且性格叛逆，經常跟其他孩子去「拉車門」盜竊車內財物，自己曾管教但無果。於是，作為父親，他只能做到以身試法這個地步，看兒子能否懂他的用心，「他如果能懂的話，可以跟著我做事情，跑一下業務，教他創業」。張男又指，他沒教好孩子，罪有應得，不希望孩子滿16歲後仍在違法犯罪。

目前，張男的兒子已被親母接回家，另外兩名少年也被監護人接走，至於張男本人則因涉嫌盜竊罪被依法刑事拘留。