監守自盜｜女子郵寄11萬黃金中途失蹤　河南EMS確認為員工盜竊

做黃金珠寶生意的天津程女士，於8月28日通過中國郵政EMS向河南商丘市寧陵縣的周大福郵寄275.06克的黃金，總價值11萬元。惟包裹到商丘中轉時顯示「已收貨」，而程女士並未收到。



天津程女士通過中國郵政郵寄價值11萬的黃金，包裹運送途中卻被他人盜竊。（影片截圖/河南電視台）

據河南電視台報道，郵寄的黃金中途失蹤後，程女士的丈夫王先生專程從天津趕到商丘。中國郵政商丘分公司的相關負責人當時表示，他們正在查找郵件，如果找到了會直接給客戶，如果找不到的話，也將會按照他們的相關政策進行賠付，不會讓客戶有不應該的損失。

後經調查，中國郵政商丘分公司確認這次包裹丟失是因為內部盜竊引起，目前丟失是275克黃金，已經找回250多克，剩下的將會賠償。

及至9月20日，中國郵政河南省分公司發布通告稱，針對程女士郵寄黃金丟失案件，近日該公司鄭州郵區中心已向鄭州市公安機關報案。兩名涉案犯罪嫌疑人費某某（男）、吳某某（女），已被鄭州警方抓獲，盜竊黃金大部分被追回。通告又強調，涉案兩人均為河南北辰人力信息服務有限公司為鄭州郵區中心提供外包服務的員工。

中國郵政表示，盜竊黃金的人為鄭州郵區中心提供外包服務的員工。（影片截圖/河南電視台）

中國郵政河南省分公司還稱，將全面做好理賠工作，同時進一步加強人員和場地管理，對管理失職、履職不力的當事人給予嚴肅追責問責。