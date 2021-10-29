內地銀行筆試被吐槽艱澀量大　考生：就差醫學沒考了

內地秋季校園招聘正如火如荼進行，各大銀行的筆試亦正密鑼緊鼓地開展。然而，筆試題過往屢被考生吐槽艱深，曾有人表示考題涉及三層矩陣、粒子的靜態能源公式、不定積分、太陽系天體運動原理等等，「就差醫學沒考了」，也有人稱「不知道的還以為是在選行長」。除了題目難以外，近日還有多名網友反映，在銀行筆試過程中遭遇系統崩潰的情況，銀行考試系統崩潰也頻上熱搜。



據中新經緯報道，讀北京某雙一流高校商科專業的沈浩洋（化名），今年參加了包括國有行、股份行、城商行等十多場銀行筆試，他透露，今年那種比較偏門的選題沒有再現，但題量依然偏大，且筆試時間安排密集，一次筆試可考將近4小時，令他心力交瘁。另一名讀某雙一流高校金融專業的梁良（化名）則介紹，考試模塊包括行測題和綜合題等，題型包含言語理解、數字運算、邏輯推理、英語、經濟金融等，一些銀行還有小遊戲以考察注意力等。

對於銀行筆試，網民稱「不知道的還以為是在選行長」。（微博）

去年，各大銀行輪流就因考題「奇葩」而上熱搜，有考生憶述「有三層矩陣、粒子的靜態能源公式、不定積分、高等數學、太陽系天體運動原理、原子什麼量子數、什麼洛朗級數展示、計算機題、線代，就差醫學沒考了」。有網民更評論道「第一關招一目十行外國人，第二關招最強大腦地球人，第三關招不上廁所外星人」。對此，某外企的人力資源經理近日指出，其主要是看考生知識面的廣度以及探索各人知識能力的邊界，不是為了難住大家，「對所有人都一樣，已經形成了一種風格」。

另一方面，多名網民近日反映銀行筆試期間遇上系統崩潰，部分人還出示銀行的致歉信。其中，招商銀行筆試服務商全美在線（ATA）就發布聲明致歉，並稱由於系統的CDN服務商七牛雲服務異常，導致部分考試內容不能正確顯示，大量考生無法完整地完成考試。報道指，系統的崩潰或與考生人數眾多有關。

此外，對於銀行的題量和題型，不少培訓機構看到了商機，針對銀行筆試的業務由此催生。根據某機構的老師發來的面試封閉集訓系列顯示，內容方面包括5天5晚、3天3晚和2天2晚，當中5天5晚協議班最貴，要價1.58萬元（人民幣．下同）且不含住宿，未入職則會退還，而2天2晚非協議班則最便宜且包含住宿，惟也要價4800元。該老師還透露，每年都有老師按照往年各家銀行的考試真題研發課程，該培訓整體的通過率約有70%。