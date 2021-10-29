Netflix公佈《三體》劇集版演員陣容　網民批：沒有一點中國味

串流平台Netflix近日公佈由劉慈欣所著的中國暢銷科幻長篇小說《三體》劇集版的首批演員陣容，雖然暫未公開演員所對應出演的角色，但可見其中絕大部分人並非亞裔演員。這導致不少中國網民表示疑惑，質疑作為一部中國小說，劇版卻沒有一點中國味。



《三體》劇集版首次公開的演員共有12人，包括多名曾出演Marvel及《權力的遊戲》等知名作品的演員，他們分別是黃凱旋（《奇異博士》《復仇者聯盟3》）、Jovan Adepo（《保衛奇俠》），John C. Bradley（《權力的遊戲》），周采芹（《幸運的奶奶》），Liam Cunningham（《權力的遊戲》）以及Eiza González，Marlo Kelly，Alex Sharp，Saamer Usmani，Jess Hong，Sea Shimooka，Zine Tseng。

首批演員陣容。（微博）

據介紹，Netflix版《三體》計劃今年11月起拍攝，會在中國、英國等地取景，料明年8月殺青，2023年初有望上線。值得一提的是，曾執導《七月與安生》、《少年的你》的香港導演曾國祥，將執導該劇的第一集，並將擔任聯合監製。

然而消息一出，旋即引發部份中國網民的質疑陣容名單中絕大部分人不是亞裔面孔，與原著人設有較大出入，憂慮這會令《三體》「變味」；不過也有人認為中國的IP（知識產權）走向國際也是不錯的。

網民點睇：

建議當成另外一個故事就行

又要變成外國人拯救世界了？

拍的是美劇，而且還是網飛，跟內地有什麼關係呢

沒關係，國際版和國內版拍好了都拿到檯面上比較就可以了

作為一部中國小說，劇版卻沒有一點中國味，那還能叫《三體》嗎？

有那麼多好的華人演員為什麼不用呢？鞏俐章子怡姜文陳道明你為什麼不請他們來呢？中國人能不能拍一部中國人自己的三體



此外，而由於《三體》是科幻題材，與青春片的題材及內容皆大相徑庭，故曾國祥能否駕馭亦一度引發網民質疑。

《三體》是中國作家劉慈欣於2006年5月至12月在《科幻世界》雜誌上連載的一部長篇科幻小説，出版後成為中國大陸最暢銷的科幻長篇小説之一。

小説的英文版獲得美國科幻奇幻作家協會2014年度「星雲獎」提名，並榮獲2015年雨果獎最佳小説獎。截至2015年底，《三體1》的英文版在全球銷量已超過11萬冊，並有5個版本的實體書在國際市場上發行。2019年，《三體》日文版發售當天，就立刻登上了日本亞馬遜文藝作品銷量榜第一，一周內加印了10次。

《三體》由劉慈欣創作。（微博）

此外，劉慈欣亦曾捲入政治爭議，其2019年接受《紐約客》雜誌訪問時曾談到新疆問題，稱「如果非要說的話，那就是政府正在幫助他們發展經濟，嘗試讓他們擺脱貧困」。他也指，如果放寬管治，後果將會很可怕。

事後，美國共和黨的布萊克本（Marsha Blackburn）等五名參議員致信Netflix行政總裁兼內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos），指劉慈欣為新疆政策辯護，將《三體》改編拍成劇集相當於將中國政府的罪行正常化，要求公司重新考慮計劃。