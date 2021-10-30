低成本炸收費站特效片也涉尋釁滋事？　廣西男被警行拘兼罰款惹議

廣西一名男子在社交平台上發布「彈指特效轟炸收費站」短片，雖然擺明就是「Lowcostcosplay」，但他仍因此惹上麻煩。

玉林市警方在周五（29日）通報，指當事人楊某「擾亂了社會秩序，造成不良的社會後果，其行為構成尋釁滋事」，對其處以行政拘留10日、罰款500元（人民幣．下同）。



短片起初是有一隻手彈了一下手指，隨後就有激光從指尖射向收費站所在的方向，最終是猛烈的「爆炸」。值得一提是，短片有特別寫明是「炸掉塘案收費站」。在10月29日，玉林市公安室局發布一份通報，指製作上述短片的男子楊某，他為尋求刺激，製作並發布「爆炸視頻」，「擾亂了社會秩序，造成不良的社會後果，其行為構成尋釁滋事」。警方依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條，依法對楊某處以行政拘留10日，罰款500元。

楊某涉嫌尋釁滋事，被警方處以行政拘留10日、罰款500元。（影片截圖）

事件引來輿論熱議，不少內地網民留言指警方的決定有問題，甚至有濫用職權的嫌疑，「可能玉林剛通網，看不出來是特效吧」、「請問這個犯了甚麼法？怎麼想抓就抓？」、「那拍電視拍電影的那些抓不抓？」、「視頻沒引起恐慌，處罰決定是真引起恐慌了」。

玉林市公安局相關工作人員回覆傳媒查詢時就稱，可能是因為警方認定他有造成一定的社會影響。而有受訪的律師就認為，根據警方列出的處罰依據，應是適用該法例中「其他尋釁滋事行為」。但楊某的短片特效痕跡相當明顯，僅從短片內容而言，加上警方現時尚未公開所謂造成「社會後果」具體證據，故警方對其的處罰，適當性值得商榷。