寒潮來襲多發心腦血管疾病　身體這三個部位要包實？｜醫聊健康

周日（7日）是二十四節氣中的「立冬」，意味冬季來臨，氣溫下降在中國北方地區尤為明顯，局部地區降溫達16℃以上。

內地專家接受央視訪問指出，寒潮來襲多發心腦血管疾病，市民要防範寒潮對健康影響，需包實身體三個重要部位。



北京安貞醫院心臟內科醫學中心兼心律失常中心主任馬長生指出，氣溫驟降，心腦血管疾病也將進入高發期，老年人及高血壓、糖尿病等慢性病患者需提高警惕。寒冷天氣會導致血管收縮，刺激血壓升高、心率加快，容易誘發心絞痛和心梗、腦梗塞等疾病。

新疆烏魯木齊在11月4日已經出現降雪，最低氣溫降至-8℃。（視覺中國）

老年人、肥胖人士、吸煙人士等高危因素人群，患有高血壓、高血脂、糖尿病的慢性病人群等更要警惕，不能擅自停用降血壓、降血脂和降血糖的藥物；一旦出現血壓突然升高、胸悶、胸痛等不適症狀，要及時就診。

專家建議，寒潮期間盡量避免戶外活動，必須出門的話要注意防寒保暖。通常大家出門會穿厚羽絨服、保暖的鞋子等，但也有常被忽視的部位，包括頭部、面部和腳踝。由於血管密集，頭部對寒冷的反應非常敏銳，若身體暖和但頭部暴露在寒風中，也會引起血管收縮。保暖的帽子和口罩有利於疫情防控，也能有效抵禦寒潮。另外，有些年輕人即使在大冬天也不穿秋褲或者暴露腳踝的做法，亦有發生心腦血管疾病等風險。

專家又指，「喝酒能禦寒」也是一種誤區。酒精進入人體後會促使血壓下降、血管擴張、血液循環加快，但同時也會加速散熱，體溫會越來越低。血壓下降的同時也會導致心臟負擔增加。嚴寒天氣飲酒後出門活動，很可能出現嚴重後果。