「腸清茶」易致腸道發黑癌變　醫生：因含這類常見成份｜醫聊健康

廣東梅州的56歲黃女士經常腹脹、便秘，她聽人介紹後自行購買了一種名為「腸清茶」的即沖式飲品，堅持服用了2年多，怎奈便秘等症狀未有緩解，更確診為「結腸黑變病」，大腸內壁佈滿了豹紋狀黑斑。

醫生指出，「宿便」不屬於醫學概念，市面上的「排宿便」產品多含大黃、番瀉葉、蘆薈等蔥醌類物質瀉藥，濫用易導致患結腸黑變病，增加患腸腫瘤風險。



根據《觸電新聞》報道，黃女士並非個例，福建福州的林女士亦因便秘而喝一種即沖式的腸清茶，希望改善通便問題，雖然起初效果十分顯著，令她半日內如廁6次，但聽說喝這種茶還能「防治黃褐斑、減肥」，林女士便繼續服用，見效果減弱後更加大用量。3年時間裏，她從每天喝1包，漸漸發展到每天喝4包，便秘依然頑固，才赴醫院就診。

黃女士長期飲用「腸清茶」，致使大腸發黑。（觸電新聞）

林女士接受腸鏡檢查顯示，原本應該光澤紅潤的大腸內壁上，佈滿了豹紋狀黑斑，密密麻麻連成一片，綿延整條腸道（人的大腸長約1至1.2米）。醫生指出，這是典型的結腸黑變病，連續服用蒽醌類瀉藥只需2至3年，就足以導致該病，因此萬不可長期頻繁飲用。

林志輝介紹，便秘的病因大致可分為器質性和功能性兩種。器質性病因比如腸道腫瘤、腸梗阻等，若拖延治療最為危險，而功能性便秘分為慢傳輸型便秘、出口梗阻型便秘、混合型便秘等，亦即大腸蠕動能力減弱所致，成因包括飲食結構不良、喝水太少、服用某些藥物產生副作用、女性盆底肌功能障礙、年老體弱排便乏力等。

林志輝建議，最好養成每天定時排便的習慣。他指出，臨床上常見學生或上班族，排斥或羞於在學校或單位上廁所，便意來襲時經常憋着，這不可取。它可能導致習慣性便秘，有人甚至會誘發腸易激綜合征，不僅便秘，而且排不出時腹部會劇痛難忍。

醫生建議，應對便秘應確保每日攝入1.5至2公升水分，多吃蔬菜瓜果，攝入25至35克膳食纖維，堅持做有氧運動45分鐘，還可以在使用坐廁時，搭配「U形凳」將腳墊高以促進排便，若未見效則務必就醫。