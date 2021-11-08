手術中甩褲卻渾然不知　湖北90後醫生爆紅：患者痊癒更讓自己開心

近期，內地瘋傳一張手術室的照片，只見相中人的手術褲跌落到腳踝位置，但他渾然不知。醫生的「尷尬」一刻引人發笑，卻也叫人心疼。

原來，照片的主人公是蘇北人民醫院心臟大血管中心90後醫生葉敬霆，當時他正為一名患有A型主動脈夾層的62歲患者做手術，手術進行了6小時才完成。

葉敬霆表示，相比於自己受到關注，手術順利進行、患者能夠痊癒才更讓自己開心，「褲子掉下來只是手術中的一個小插曲，我們把治病救人的工作做好就足夠了」。



葉敬霆稱，該名病人患有A型主動脈夾層，需要接受帶主動脈瓣人工血管升主動脈替換術，以及次全弓置換術，要將患者整個主動脈根部包括瓣膜和升主動脈都換成人造。

他介紹，手術須在低溫環境進行，患者身體的循環要停止，完全依靠體外循環，只有腦部保持血液灌注，醫生才可以完成更換血管，過程一般控制在15分鐘內。由於手術難度高，手術團隊包括護理、麻醉師、體外循環師等在整個過程中必須要高度集中、密切配合。

他表示，其實自己不知是何時「甩褲」，因為手術期間一直高度緊張、注意力集中；直到血管已吻合好，手術接近結束時，「旁邊的麻醉師突然『噗嗤』笑了一聲，然後給我看了他拍的照片，才發現褲子掉下來了，可能其他人手術中也發現了，但我們不允許交流也不能分心，所以他們也沒說」。

據介紹，體外循環的手術需要控制室內溫度，因此手術室的溫度較低，大概只有18°C至20°C。葉敬霆稱，自己常年在這種環境下做手術，即使冬天也基本上一件短袖或者一件長袖再套個外套就做手術，也沒有太在意，「沒有想到這個事情後來會火起來，其實也就是個小插曲」。他又稱，手術褲跌落並不罕見，因為「褲頭」本來只有一條幼繩拉緊，經反覆的高溫消毒，時間一長衣服就會容易鬆動，甚至會斷掉，但手術褲完全跌落至腳踝還是第一次。

葉敬霆（左）和自己研究生導師的合影。（新京報）

「甩褲」相在網上瘋傳，葉敬霆坦言起初覺得「挺不好意思的，有一點尷尬，但我們把病人的命救活了就挺開心的」。他介紹，手術當晚9時許結束，至深夜病人就已經清醒，情況比較好，翌日早上更拔除氣管插管，「我在等這個事情慢慢平復下來，不需要有過多的採訪，希望可以盡快恢復到正常的工作情緒。我覺得我們把治病救人的工作做好就足夠了」。

他透露，同事們對於其相片在網上瘋傳「挺開心的」，因為可以令大眾知道醫生的工作狀態，「恰好我們可以藉此讓更多人知道這種凶險的疾病，讓更多夾層病的患者，包括其他心臟病、瓣膜病、冠心病等病人知道哪些地方可以去（就醫），也算是做了個小科普」。