瀋陽80後老闆開無聲火鍋店　聘請聾啞人只因「想為他們帶來改變」

火鍋店一般都是吵吵鬧鬧、氣氛十足，但來自遼寧瀋陽的「80後」王闖，就經營了一間無聲火鍋店，為聾啞人士提供就業機會。



王闖介紹，某次自己到殘疾人就業基地辦事時，發現聾啞人就業十分困難，見他們用手不停地比劃，甚至對着招聘人彎腰鞠躬，想要取得一份工作，他覺得十分心酸。雖然打招呼時聾啞人都不會說話，但他們都會用笑臉迎人，他覺得聾啞人的笑容特別治愈，「你接觸她們之後會發現，她們每個人非常非常不容易」。

有客人表示，無聲火鍋店特別人性化，店員的笑容會感染其他人，讓客人從心往外接納她們。（影片截圖）

王闖發現，聾啞人經常面帶微笑，但他們內心深處一直有一種異於常人的自卑感，感覺自己無法像正常人一樣溝通，更無法像正常人一樣工作，於是他下定決心為聾啞人做些改變，一是讓他們恢復自信心，二是讓他們得到更好的物質基礎。王闖表示，員工月薪7000元，另外再將店舖10%利潤分給他們，未來更打算開設更多無聲火鍋店，「我開的店愈多，我現在能解決他們的就業就愈多」。

據介紹，無聲火鍋店聘請了7名聽障人士，年齡最小只有22歲，最大不超過35歲，客人每一個動作或眼神她們都能快速領會。王闖表示，員工都會利用震動呼叫器、台卡、便利貼、手機與客人溝通。以台卡為例，只要客人按下台卡上的按鍵，員工配戴的手環就會響鈴及震動，並會顯示哪一枱客人需要服務。

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有客人稱，自己是第一次到無聲火鍋店，當知道員工都是殘疾人、聾啞人，「我覺得這些孩子們自立自強，這個環境讓人感覺挺溫馨舒適」，又認為火鍋店特別人性化，店員的笑容會感染其他人，讓客人從心往外接納她們。店員姜麗君表示，能夠在火鍋店打工的機會對她而言是非常珍貴，「在這裏我不受歧視，店內客人一多我會有些緊張，但大家都寛容，因為我們不善交流，所以要更努力的微笑」。