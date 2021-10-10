湖南漢患癌棄治療　40年好友駕車陪同浪跡天涯：若去世我帶他回家

當身邊的朋友患病，你會安慰對方稱「你會康復的」，抑或鼓勵對方要堅強、加油呢？來自湖南株洲市的賀湘閩，就選擇陪伴好友享受餘下的時光。

賀湘閩與好友梁成相識近40年。然而，梁成9月初被確診舌癌，幾經考慮後選擇放棄治療，並希望在餘下不多的日子裏環遊全國。賀湘閩知悉後，二話不說準備路費、收拾行李，更借錢購入一輛二手輕型貨車。

10月2日，倆兄弟從株洲出發，終點站為西藏。賀湘閩表示，好友已提前將遺書交給自己，「我們都做好了最壞的打算，如果在路上發生什麼意外，我也答應了他一定會把他帶回去」。



梁成（左）確診舌癌，賀湘閩（右）決定駕車陪對方浪跡天涯。（瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報道，今年54歲的賀湘閩，和52歲的梁成是初中同班同學，起初兩人關係並不十分密切，「就是普通同學，後來各自成家，在路上碰到了會打招呼那種關係」。賀湘閩平日愛好旅遊、騎電單車，經常和朋友聚在家中喝茶聊天，大約8年前一次偶然的機會，梁成來到賀湘閩家中，喜歡上喝茶聊天的氛圍，兩人之間的往來慢慢愈來愈多，「我們關係愈來愈好也就是這7、8年的時間」。

今年9月初，梁成從株洲到長沙就醫，被確診為舌癌，隨即將消息告知賀湘閩，「他對這個事情很坦然，這也讓我很佩服」。從醫院返回株洲後，梁成立即找上賀湘閩，「當時他進門就跟我說了一句話，『賀哥我想出去走走，你能陪我一起嗎』」。賀湘閩知道，梁成一定是考慮清楚才決定放棄治療，「他做出的決定我是毫不質疑的，我也不會去問，他說想做的事，只要是我能夠做得到的，我都會毫不猶豫答應，就這麼簡單」。

為了旅行，賀湘閩計劃先攢點路費，「朋友們都比較喜歡做我吃的飯，以前朋友們來我家吃飯，我從來都不收錢的，後來就開始收點錢，費用也就和外面小餐館的價格差不多。朋友們都很理解也很支持，好幾個朋友直接先在我這兒存了幾千塊錢留着吃飯」。梁成原本想駕電單車環遊全國，但賀湘閩見好友的身體狀況每況愈下，「我就着急了，再等下去，不要說騎摩托車，到時候坐汽車都坐不了了」，於是他向朋友借錢購入一輛二手的輕型貨車。

一切準備就緒後，10月2日，二人駕車從株洲出發，同行的還有兩支吉他、一個非洲鼓。第一站，他們先到廣西看海，清晨看日出，傍晚看日落，深夜伴着海浪聲入眠，閒暇更會彈吉他。受「獅子山」颱風影響，廣西東興市天氣漸漸轉涼，賀湘閩擔心梁成在外露營會感冒，於是他們在酒店暫住，「今天一天沒幹啥，外面有風，也不敢帶他出去亂跑，就在酒店待着」。

在這期間，賀湘閩更做起直播，每天直播的內容主要是和朋友聊天、彈吉他。他表示，梁成曾是一位業餘的吉他老師，「他吉他彈得很好，我們現在每天彈彈琴，聊聊天，很開心」。之所以開直播，一方面是為了給家人朋友報平安，另一方面是以目前的經濟狀況，他們並不想過多地依賴朋友的資助，「直播的話能賺多少賺多少，到現在做了3場直播賺了差不多300元」。

雖然梁成的口中有一個大腫瘤，說話不是很清楚，但也願意和賀湘閩聊天，「現在在海邊，我想幫他把體質補充好一點，盡量給他買點好吃的。最近每天都給他做海魚吃，海魚沒有小刺，肉很嫩，之後不在海邊了可能就只能給他熬湯、煮粥了」。

從株洲出發時，賀湘閩只辦理了臨時牌照，他們計劃等拿到車牌後再繼續出發，並會去往雲南、貴州、四川，「往西藏方向走，看能走到哪兒，他抗不住了我就帶他回去」。儘管很少談論生死，事實上他們早已做好最壞的打算，「都是成年人，他在去長沙檢查之前就寫好了遺書交給我，我跟他說如果在路上發生意外，我也肯定帶他回家，這可能就是朋友之間的信任吧」。