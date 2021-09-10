橫琴粵澳深度合作區網絡不受限　上Facebook、IG皆毋須「翻牆」

中共中央、國務院日前印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，備受外界關注。澳門行政長官賀一誠周五（10日）表示，橫琴粵澳深度合作區毋須「翻牆」，包括Facebook及Instagram都可以上，惟個別政治網站除外。



上述方案提出開展資料跨境傳輸安全管理試點，研究建設固網接入國際互聯網的綠色通道。賀一誠表示，經過與中央長時間討論，橫琴粵澳深度合作區不用「爬牆」，所有東西都可以收得到，正常網上交流都不會受限，這方便科研人員作任何資料搜集，有助合作區科研發展。但他同時也提到，很反對中國共產黨的政治上有關「黃色」的事物，則可能會有所防避。

賀一誠續指，兩地政府經研究，已形成合作區開發管理機構、開發執行機構、屬地派駐機構的組建方案並上報中央粵港澳大灣區建設領導小組，同時亦就組織、通關、財稅、金融和法律等方面，成立6個專項及珠海屬地工作組，之後將一同研究、推進、出台及落實各項政策。

圖輯｜珠海橫琴-澳門發展情況：

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國務院新聞辦公室在周四（9日）舉行新聞發布會，國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮表示，建設橫琴粵澳深度合作區是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大舉措，有利於提升粵港澳合作水平，把大灣區建設引向深入；有利於豐富「一國兩制」實踐，支持港澳長期繁榮穩定；有利於進一步深化改革、擴大開放，更好推動國內國際雙循環相互促進。

方案又提出會發展「科技研發和高端製造」、「中醫藥等澳門品牌工業」、「文旅會展商貿」、「現代金融」四大類新產業，叢亮表示，選取這四類新產業，是綜合考慮橫琴的發展基礎、澳門的產業優勢和澳門社會的期望等多方面因素，再經過反復論證和仔細比選。